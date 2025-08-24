وصل الأسطورة البرتغالية الحية كريستيانو رونالدو إلى هدفه ال100 مع فربقه النصر وذلك بعد قرابة عامين من انتقاله إليه قادما من نادد مانشيستر يونايتد الإنجليزية. وجاء هدف رونالدو ال100 وذلك أثناء مباراة فريقه اليوم مع نادي الأهلي لحساب الدوري نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وبتسجيله للهدف ال100 مع النصر حقق البرتغالي إنجازا غير مسبوقا حيث سجل صاروخ ماديرا 100 هدف مع 4 أندية مختلفة وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب كرة قدم من قبل حتى الآن. ويأتي تحقيق رونالدو لهذا الرقم القياسي في ظل منافسة محتدمة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في مجال تحطيم الأرقام القياسية

كريستيانو رونالدو يحقق إنجاز تاريخي جديد لم يحققه أي لاعب من قبل

تفاعل كثير من المتابعين بعد تحقيق النجم البرتغالي لهذا الإنجاز خصوصاً وأنه تجاوز ال40 عاما من عمره. وبهدفه الذي سجله اليوم يصل كريستيانو رونالدو إلى 939 هدف كأول لاعب يسجل هذه النسبة الكبيرة من الأهداف. ويطمح صاروخ ماديرا إلى تحقيق هدفه المتمثل بتسجيل 1000 هدف ليكون بذلك أول لاعب محترف في عالم كرة القدم يصل إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية.

عدد أهداف كريستيانو رونالدو المسجلة مع الأندية:

سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو 800 هدف مع الأندية التي لعب لها منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2004 والمستمرة حتى الآن وتأتي هذه الأهداف على النحو الآتي:

-سبورتينج لشبونة 5 أهداف.

-مانشستر يونايتد 145 هدف

-ريال مدريد450 هدف.

-يوفنتوس101 هدف.

-النصر 100 هدف.