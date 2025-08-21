أعلنت شركة الخطوط الحديدية سار في مؤتمر صحفي عن إطلاق مشروع إنشاء محطة الزلفى التي تبدأ من الرياض وتمتد حتى حدود الأردن، ويأتي هذا المشروع بحسب سار ضمن شبكة قطار الشمال الذي يضم 7 محطات حتى الآن حيث تسعى شركة الخطوط الحديدية السعودية إلى افتتاح محطات جديدة وذلك من أجل تغطية كافة مدن ومناطق المملكة بالسكك الحديدية ومحطات القطارات التي تتيح للمواطنين والمقيمين التنقل بين مدن ومناطق المملكة بسهولة.

"سار" تعلن اطلاق شبكة قطارات جديدة تضم 7 محطات تبدأ من الرياض وتمتد حتى حدود الأردن

قالت شركة الخطوط الحديدية "سار" أن المحطة الجديدة تبدأ من منطقة الرياض وتمتد حتى الحدود الأردنية في أقصى شمال المملكة لتكون بذلك أكبر شبكة قطار في العالم حتى الآن. وأشارت سار إلى أنّ الشبكة الجديدة التي تبدأ في الرياض تمر بمناطق المجمعة والقصيم وحائل والجوف ما يجعلها واحدة من أطول الخطوط الحديدية ليست في المملكة العربية السعودية فقط بل في العالم.

ويبلغ طول الشبكة الحديدية الجديدة لمحطة قطار الزلفى الجديدة مسافة 1250 كيلومتراً. ويأتي إعلان إطلاق هذا المشروع في ظل اهتمام المملكة بتطوير الشبكة الحديدية وإنشاء محطات قطارات تشمل جميع مناطق المملكة دون إستثناء وذلك لتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات حيث تسعى المملكة إلى تحقيق منجزات إستثنائية في مجال البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والمواصلات في جميع المدن والمناطق.

أهداف إنشاء شبكة القطارات الجديدة في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية من إنشاء محطة قطار الزلفى التي تضم أكبر شبكة قطار في المملكة إلى تحقيق جملة من الأهداف وتتمثل هذه الأهداف في الٱتي:

- ربط منطقة شمال المملكة بالرياض بشبكة القطارات.

- توفير وسيلة نقل سريعة للمواطنين والمقيمين.

- تطوير البنبة التحتية في المملكة.

- تحقيق أهداف المملكة المتمثلة بربط جميع مناطق المملكة بشبكة القطارات.

تأثيرات إنشاء المحطة الجديدة ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

هناك العديد من التأثيرات الإيجابية التي ستنشأ نتيجة إطلاق مشروع محطة قطار الزلفى وتتمثل هذه التأثيرات في الآتي:

- سيعمل المشروع على تعزيز جودة الحياة في المملكة.

- سيعمل المشروع على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

- سيرفع المشروع من تصنيف المملكة في مجال البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات.

- سيعمل المشروع على توفير الفرصة للوصول إلى مناطق المملكة بسرعة وسهولة.

- سيساهم المشروع في دعم عجلة الاقتصاد والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.