اعتبارًا من اليوم.. السعودية تبدأ تطبيق النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن نظام جديد لرسوم الأراضي البيضاء، وبحسب إعلان الوزارة فإن النظام الجديد يشهد اختلافاً كاملاً عن النظام السابق خصوصاً في مقدار الأموال اللازمة في الرسوم إذ أنّ الرسوم في النظام الجديدة قليلة وغير مكلفة كالنظام السابق، وقالت الوزارة عبر بيانها إنّ هذا القرار يشمل جميع الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات العمرانية المعتمدة لتطبيق الرسم في المملكة العربية السعودية ولا يشمل القرار الأراضي التي تقع خارج هذا النطاق تنهمخ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

السعودية تبدأ تطبيق النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء

أوضحت وزارة البلديات والإسكان في السعودية، أن إعلان النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء يأتي ضمن الخطط التي تقوم بها الوزارة من أجل جعل التطوير العمراني في المملكة أولوية قصوى، وتهدف المملكة إلى تحقيق نهضة عمرانية غير مسبوقة تجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق تقدماً عمرانياً خلال زمن قياسي. وتشير الإحصائيات أنّ المملكة أنّ إجمالي قيمة المشاريع العمرانية في المملكة تتجاوز 200 مليار دولار سنوياً وذلك منذ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030.

وأشارت الوزارة في بيانها أنّ النظام الجديد سيبدأ العمل به رسمياً من الشهر الحالي وذلك من أجل تسريع الأعمال العمرانية والإنشائية في كافة أراضي ومناطق المملكة. وتسعى المملكة إلى تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية إلى مناطق سكنية وعمرانية وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي ترمي إلى رفع جودة الحياة في المملكة وجعلها أكثر رفاهية وراحة للمواطنين والمقيمين، وكذا تحقيق جوائز عالمية في مؤشرات جودة الحياة.

الفرق بين النظام القديم والجديد لرسوم الأراضي البيضاء:

• أولًا النظام السابق:

-نسبةالرسوم 2.5% ثابتة سنويًا من قيمة الأراضي البيضاء.

-لا يشمل العقارات الشاغرة غير المستعملة.

-توحيد المراحل المستهدفة يتم عبر مراحل ومساحات مختلفة بحسب الموقع.

-شمولية استخدام الأراضي تقتصر على الاستخدام السكني أو السكني التجاري.

• ثانيًا النظام الجديد:

-تصل نسبة الرسوم إلى 10 % سنوياً من قيمة الأراضي البيضاء.

-فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مبرر مقبول.

-فرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5,000 م² فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.

-من ناحية شمولية استخدام الأراضي يشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.