ما لا تعرفونه عن مشروع برج "رايز" أطول برج في السعودية والعالم.. الشركة المنفذة تكشف الأسرار الخفية

كشفت الشركة المسؤولة عن تصميم برج رايز عن التصميم النهائي لمشروع البرج الذي سيتم بناؤه في منطقة شمال الرياض خلال الفترة القريبة القادمة. وتُظهر الصور أن تصميم البرج مستوحى من التراث الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية كما يدمج المشروع في تصميمه الاستدامة والتقنية الحديثة في البناء نهلكح حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

مشروع برج "رايز" أطول برج في السعودية.. أطول من برج خليفة وبرج جدة

يعتبر مشروع برج رايز أحد أهم المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها في المملكة حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2022 إطلاق مشروع يرج رايز على مساحة تبلغ 18 كيلو مترا مربعا شمال العاصمة الرياض وذلك بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار ليكون بذلك أكبر ناطحة سحاب في العالم متفوقا على برج خليفة في دبي 825 متر وبرج جدة 1000 متر في مدينة جدة.

ومن المتوقع أن يبلغ طول البرج فور اكتمال أعمال البناء والتشييد مسافة 2كيلو متر أي ما يصل إلى 2000 متر ليكون بذلك أعلى برج يتم تشييده في المملكة العربية السعودية والعالم، ويزيد طول البرج عن برج خليفة في دبي أطول برج في العالم في الوقت الحالي بمسافة 1178 مترا، كما سيتجاوز طول برج رايز طول برج جدة الذي يتم بناؤه في الوقت الحالي في مدينة جدة بمسافة 1000 ألف متر.

وأعلنت الشركة أنه من المتوقع البدء في بناء مشروع برج رايز في أوائل العالم القادم 2026 حيث ستستمر أعمال البناء لفترة ليست بالقصيرة قد تصل إلى أربع سنوات أو أكثر، ولم تعلن الشركة الممولة لبناء مشروع برج رايز عن اسم الشركة التي ستنفذ المشروع حتى الآن لكنها أعلنت أن البرج سيكون بمثابة أعجوبة هندسية وتصميمية حيث يتوقع أن يكون البرج الأبرز من ناحية جودة التصميم كما يتوقع استخدام أساليب وتقنية عصرية وحديثة في بناء البرج ليكون بذلك برج رايز البرج الأكثر شهرة في العالم.

كيف سيؤثر برج رايز على العاصمة الرياض؟

يقول الكثير من الخبراء إنّ مشروع برج رايز سيؤثر بشكل جذري على العاصمة السعودية الرياض ولكن بطريقة إيجابية، وتتمثل التأثيرات والفوائد التي ستنتج عن تشييد البرج ما يلي:

-سيعمل البرج على إحداث ثورة تطويرية وإنشائية في منطقة شمال الرياض.

-تعزيز مكانة مطار الملك خالد كمطار إقليمي ودولي وذلك بسبب تشييد البرج بجانبه.

-تحويل المنطقة المحيطة بالبرج إلى منطقة تجارية واستثمارية.

-جذب العديد من الشركات لافتتاح مقراتها الإقليمية في العاصمة السعودية الرياضية.

-سيوفر البرج مقرات للعديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات الأعمال المختلفة في أنحاء العالم.

-سيحتوي البرج على مدن ترفيهية ودور أوبرا ومتاحف تعرض التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

-سيسهم البرج في تدفق السياح وزيادة أعداد الزوار في المملكة.

-سيوفر البرج العديد من الوظائف للمواطنين والمقيمين في المملكة.

-سينعش البرج النشاط التجاري والسياحي في منطقة شمال الرياض وتحويلها إلى منطقة تجارية وسياحية مهمة.

-سيعمل البرج توفير الإيرادات لخزينة الدولة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.