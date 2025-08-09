رسميًا.. هذا الجهاز أصبح ممنوع على متن طيران الإمارات وإذا كان موجود في حقيبتك فسوف يتم إعادتك من سلم الطائرة

أعلنت طيران الإمارات عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تمنع استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة (Power Banks) على متن رحلاتها، وأوضحت أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرصها على سلامة المسافرين عبر أسطولها الجوي، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الحوادث التي شهدها قطاع الطيران بشكل عام خلال السنوات الأخيرة بسبب هذه الأجهزة.

هذا الجهاز أصبح ممنوع على متن طيران الإمارات وإذا كان موجود في حقيبتك فسوف يتم إعادتك من سلم الطائرة

شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المسافرين لأجهزة الشحن (Power Banks)، وهو ما نتج عنه ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام، ونظراً لذلك قامت طيران الإمارات بإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، وأتخذت عدد من الإجراءات للحد من مخاطر هذه الأجهزة، حيث أعلنت حظرها على متن رحلاتها الجوية اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2025.

ووضعت طيران الإمارات لائحة جديدة تنظم استخدام أجهزة الشحن على متن رحلاتها الجوية، وقد تضمنت اللائحة النقاط التالية:

- يسمح لكل راكب بأن يحمل معه وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.

- يمنع استخدام أجهزة الشحن على متن الطائرة.

- يمنع استخدام مصادر الطاقة داخل الطائرة لشحن تلك الأجهزة.

- يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.

- يمنع وضع أجهزة الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.

- يمنع وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

لما تعتبر أجهزة الشحن خطيرة على متن الطائرات؟

وحدة شحن الأجهزة المحمولة هي عبارة عن جهازاً قابلاً لإعادة الشحن، ويُستخدم لتزويد الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات بالطاقة، وتعمل وحدات شحن الأجهزة المحمولة أساساً ببطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، وهي عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصممة لتغذية الأجهزة أثناء التنقل.

وتحتوي هذه البطاريات على أيونات ليثيوم معلّقة في محلول إلكتروليتي، وتتحرك هذه الأيونات ذهاباً وإياباً بين القطبين خلال عملية الشحن والتفريغ، وفي حال تعرض البطارية للشحن الزائد أو التلف، قد يحدث ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري"، وهو تفاعل ذاتي متسارع يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة، وقد يتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات أو انبعاث غازات سامة.