ابتداءً من اليوم.. النظام الجديد لتأشيرة الزيارة العائلية يدخل حيز التنفيذ والخارجية السعودية تطلب من جميع المقيمين الإلتزام به

أعلنت الحكومة السعودية عن تعديلات جديدة بشأن إصدار تأشيرة الزيارة العائلية، وشملت التعديلات تحديد رسوم التأشيرة عند 300 ريال فقط، بالإضافة إلى تفعيل كامل الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار الأسري للمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي أولت المقيمين اهتماماً كبيراً وحرصت على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال المنصات الإلكترونية التي توفر عليهم الجهد والوقت.

النظام الجديد لتأشيرة الزيارة العائلية.. الخارجية السعودية تطلب من جميع المقيمين الإلتزام به

تأشيرة الزيارة العائلية هي إحدى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين على أراضيها، حيث يمكنهم من خلال هذه التأشيرة استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، ( الوالدين، الزوجة، الأبناء)، وذلك من خلال التقديم على تأشيرة الزيارة من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، كما يمكن التقديم أيضًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

وتأشيرة الزيارة العائلية نوعان، تأشيرة مدتها 90 يوماً، وتأشيرة متعددة مدتها 360 يوما، ومؤخرًا أجرت الحكومة السعودية بعض التعديلات على نظام إصدار تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تم إلغاء خيار تحديد نوع التأشيرة هل هي فردية أم متعددة أثناء تقديم الطلب، وأصبح هذا الخيار من اختصاص الجهات المختصة في المملكة وهي من تحدد نوع التأشيرة فردية أم متعددة، وعند تقديم طلب إصدار تأشيرة الزيارة العائلية حالياً يظهر لمقدم الطلب رسالة مفادها: “سيتم تحديد صلاحية التأشيرة وعدد السفرات ومدة الإقامة عند معالجة طلب التأشيرة لدى ممثلية المملكة المعنية”.

شروط تقديم طلب إصدار تأشيرة زيارة عائلية

لتقديم طلب إصدار تأشيرة زيارة عائلية في السعودية هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، وهي كالآتي:

- أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية المفعول.

- أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى.

- أن يكون مقدم الطلب يحمل إقامة عمل فقط.

- أن أن تكون صلاحية جواز السفر سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- التقديم عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وتعبئة النموذج الإلكتروني، ثم تصديق الطلب من الغرفة التجارية أو جهة العمل إلكترونيًا.