كشفت وزارة الداخلية السعودية أنه يمكن تحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة نظامية، يأتي ذلك في ظل التحديثات المستمرة في أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، وتبرز أسئلة كثيرة من المقيمين حول آلية تحويل تأشيرة دخول الطفل إلى إقامة نظامية، خاصة في ظل التغيرات الجديدة المعتمدة لعام 1446 هـ (2025م). ولأن هذه العملية تُعد خطوة جوهرية لضمان استقرار الأسرة المقيمة، فإن معرفة الخطوات الرسمية والشروط والمزايا المتعلقة بإصدار الإقامة للأطفال أصبح من الضرورات الملحة لكل ولي أمر مقيم داخل المملكة.

ابتداءً من اليوم.. الداخلية السعودية تسمح بتحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة نظامية 1447

عند ولادة طفل لأبوين مقيمين في السعودية، أو دخوله بتأشيرة زيارة أو مرافق، يجب لاحقاً تحويل هذه التأشيرة إلى إقامة نظامية تضمن له الوضع القانوني والإداري المستقر داخل البلاد.

وتحويل تأشيرة الطفل يعني أنه بعد دخول الطفل إلى المملكة - سواءً كان مولوداً داخلها أو خارجها - يُطلب من ولي أمره التقدم بطلب رسمي لتحويل هذه التأشيرة إلى إقامة "تابع" تُمكّن الطفل من البقاء بصورة نظامية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وفتح ملف في الأحوال المدنية والجوازات.

الشروط الأساسية لتحويل التأشيرة إلى إقامة للطفل:

لا تُقبل الطلبات بشكل تلقائي، بل هناك مجموعة من الشروط الرسمية التي يجب استيفاؤها بدقة لضمان الموافقة على إصدار الإقامة ومن أبرز الشروط المطلوبة:

- وجود إقامة سارية لولي الأمر (الأب أو الأم).

- أن يكون عمر الطفل أقل من 18 سنة.

- تقديم شهادة الميلاد الأصلية (موثقة ومترجمة إن كانت صادرة من خارج المملكة).

- تقرير طبي من مركز معتمد (في حال كان الطفل قادمًا من خارج المملكة).

- إثبات التطعيمات الأساسية من وزارة الصحة السعودية.

- تأمين طبي معتمد للطفل.

- دفع الرسوم النظامية (عادة 500 ريال سنويًا).

- تقديم صورة شخصية حديثة للطفل.

خطوات تقديم طلب الإقامة للطفل عبر المنصات الرسمية:

في إطار التحول الرقمي، أصبح من الممكن تقديم طلب إصدار إقامة للطفل عبر بوابات إلكترونية رسمية مثل "أبشر" و"مقيم". اتبع الخطوات التالية:

- الدخول إلى حساب ولي الأمر على أبشر.

- اختيار "خدمات المكفولين" ثم "إصدار إقامة".

- إدخال بيانات الطفل كما هي في جواز السفر.

- إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

- تسديد رسوم إصدار الإقامة عبر منصة "سداد".

- إرسال الطلب وانتظار الرد خلال 48 ساعة.

- بعد الموافقة، طباعة هوية مقيم من الجوازات أو البريد السعودي (واصل).

مزايا إصدار إقامة نظامية للأطفال:

تحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة يمنح الأسرة استقراراً قانونياً واجتماعياً ويضمن للطفل التمتع بكامل الحقوق النظامية داخل المملكة وهذه أبرز المزايا الأساسية:

- الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة.

- التسجيل في المدارس الرسمية والأهلية.

- فتح حسابات بنكية للطفل عند بلوغه السن القانوني.

- إصدار جواز سفر جديد له إذا كان من دولة تسمح بذلك.

- التنقل والسفر بحرية داخل وخارج المملكة وفق الضوابط.

ماذا يحدث في حال التأخر بتحويل التأشيرة؟

يتغافل البعض عن أهمية الوقت في مثل هذه الإجراءات، ما قد يعرضهم لغرامات وتأخيرات مثل:

- إذا لم يتم تحويل التأشيرة خلال 90 يومًا من دخول الطفل أو ولادته داخل المملكة، تُفرض غرامة تصل إلى 1,000 ريال.

- التأخر في تقديم إثباتات التطعيم قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- استمرار الطفل دون إقامة نظامية يمنعه من تلقي الرعاية أو التعليم.

الحالات الخاصة – المولود داخل المملكة من أم غير سعودية

هناك حالات معقدة لبعض الأطفال الذين يولدون من أمهات غير سعوديات داخل المملكة، وتتطلب إجراءات إضافية كالتالي:

- يجب أولًا تسجيل المولود لدى السفارة التابعة لجنسية الطفل.

- إصدار جواز سفر خاص به قبل تقديم طلب الإقامة.

- تقديم وثيقة الزواج الشرعي المعتمدة للأب والأم.

- في بعض الحالات، يُطلب إذن خاص من وزارة الداخلية قبل استكمال الإجراء.