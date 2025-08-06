قرار جديد من الداخلية السعودية يمنع حيازة هذه المقاطع في هواتف أندرويد وآيفون وعقوبة من يخالف غرامة 133 ألف دولار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية قرار جديد يمنع حيازة المقاطع الإباحية في هواتف أندرويد و آيفون أو أي نوع من الهواتف الذكية، ووضعت عقوبة مشددة على حيازة تلك المقاطع، وجاء هذا القرار في إطار سعيها للحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

الداخلية السعودية تمنع حيازة هذة المقاطع في الهواتف

نصّ القرار الجديد على تغليظ عقوبة حيازة أو نشر المواد الجنسية والإباحية في السعودية، حيث قد يُعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي (حوالي 133,000 دولار أمريكي) والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويهدف هذا القرار إلى الحد من انتشار المواد الإباحية في المجتمع السعودي، وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية.

مبررات القرار:

بررت وزارة الداخلية السعودية قرارها بضرورة حماية المجتمع من مخاطر المواد الإباحية، والتي قد تُسبب العديد من الأضرار، مثل:

• الفساد الأخلاقي: تُساهم المواد الإباحية في نشر الفساد الأخلاقي في المجتمع، وتُهدد القيم والأخلاق الإسلامية التي تُعد أساس المجتمع السعودي.

• الانحراف السلوكي: قد تؤدي المواد الإباحية إلى انحراف السلوكيات، خاصةً لدى فئة الشباب، ممّا يُشكل خطراً على مستقبلهم وعلى أمن المجتمع.

• الاضطرابات النفسية: قد تُسبب المواد الإباحية اضطرابات نفسية وجدانية، خاصةً لدى الأطفال والمراهقين، ممّا يُؤثر على حياتهم بشكل سلبي.

آراء مؤيدة للقرار:

أيدّ العديد من المواطنين السعوديين القرار الجديد لوزارة الداخلية، مُؤكدين على أهمية حماية المجتمع من مخاطر المواد الإباحية. ونشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تدعم القرار، مثل:

• "قرار صائب من وزارة الداخلية لحماية شبابنا من خطر المواد الإباحية."

• "المواد الإباحية تُفسد المجتمع، ونشكر وزارة الداخلية على هذا القرار."

• "خطوة ممتازة للقضاء على ظاهرة خطيرة تُهدد مستقبل شبابنا."

آراء معارضة للقرار:

في المقابل، عارض البعض القرار الجديد، مُعتبرين أنّه يُقيد الحريات الشخصية، وأنّ العقوبات المُقررة مُبالغ فيها. كما تساءل البعض عن كيفية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، خاصةً مع صعوبة مراقبة المحتوى على الهواتف الشخصية.