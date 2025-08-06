الأسطورة عادت من جديد.. شاهد أول ظهور لسيارة تويوتا كرسيدا 2026 وسعرها في السعودية

تعود سيارة تويوتا كرسيدا 2026 إلى سوق السيارات في الشرق الأوسط بحلة جديدة وتصميم حديث وتقنيات جديدة ستجعل منها السيارة الأكثر أناقة ورفاهية لعام 2026، وقد حرصت شركة تويوتا أن يكون الإصدار الجديد من طراز كرسيدا 2026 مزود بأحدث تقنيات القيادة الذكية، ومصمم وفق معايير حديثة تجميع بين الحداثة والاستدامة والقوة في ذات الوقت، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أهم المعلومات عن التقنيات الحديثة في سيارة تويوتا كرسيدا 2026، ومواصفاتها، وسعرها المتوقع في السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا كرسيدا 2026.. التاريخ العريق والتكنولوجيا المتطورة

حرصت شركة تويوتا اليابانية على أن يجمع الإصدار الجديد من سيارة كرسيدا الشهيرة، بين التاريخ العريق والتكنولوجيا المتطورة، وأن يكون بمواصفات حديثة تواكب تطلعات الجيل الجديد، وتصميم خارجي أنيق ولمسات رياضية، تعكس هوية السيارة الكلاسيكية.

وأبرز مواصفات سيارة كرسيدا 2026، هي كالآتي:

- محرك يجمع بين القوة في الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود: حرصت تويوتا على أن يكون محرك سيارة كرسيدا 2026، بنزين بسعة 2.5 لتر، كما كشفت عن وجود نسخة هجينة (هايبرد) تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، ما يحسن من كفاءة استهلاك الوقود ويقلل من الانبعاثات، لتكون السيارة صديقة للبيئة ومتوافقة مع توجهات العصر في الاستدامة.

- تقنيات السلامة الحديثة: تعد تقنيات السلامة من أبرز الأشياء التي تحرص عليها شركة تويوتا، وقد أضافت العديد من تقنيات السلامة الحديثة لسيارة كرسيدا الجديدة، ومن أبرز التقنيات: ( نظام المساعدة على البقاء في المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، كاميرا رؤية محيطية لتسهيل القيادة في الأماكن الضيقة، مثبت سرعة تفاعلي يعزز الراحة أثناء القيادة الطويلة، نظام الكبح التلقائي، نظام ملاحة ذكي لتوجيه دقيق وآمن).

التصميم الخارجي لسيارة تويوتا كرسيدا 2026

يُعتبر التصميم الخارجي لأي سيارة أحد أبرز عوامل الجذب، خاصة حين يتعلق الأمر بسيارة تحمل إرثاً عريقاً مثل كريسيدا وهذه التفاصيل:

- تحافظ تويوتا كرسيدا 2026 على خطوط التصميم الأنيقة التي اشتهرت بها في الثمانينات والتسعينات، مع لمسات حديثة مثل المصابيح الأمامية LED والشبك الأمامي العريض.

- تم استخدام مواد عالية الجودة في الهيكل الخارجي مثل الألمنيوم المعالج لتقليل الوزن وتحسين الديناميكية الهوائية.

- الجنوط تأتي بقياسات تبدأ من 18 إنش وتصل إلى 20 إنش بتصميم رياضي عصري.

التصميم الداخلي راحة تكنولوجية وأجواء فاخرة:

الداخلية تلعب دورًا مهمًا في رفع مستوى الراحة والرفاهية، خصوصاً في السيارات التي تُصنف ضمن الفئة المتوسطة إلى الفاخرة كالتالي:

- مقاعد جلدية مدعومة بالتحكم الإلكتروني والتدفئة والتبريد.

- شاشة عرض مركزية بقياس 14 إنش تعمل باللمس وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

- نظام إضاءة محيطية متعدد الألوان يعزز من الجو العام داخل السيارة.

- مساحة رحبة في المقاعد الخلفية، تجعل سيارة 2026 مناسبة للعائلات والرحلات الطويلة.

الأداء والمحرك في سيارة كرسيدا 2026.. قوة هادئة وكفاءة عالية

مع تطور تقنيات المحركات والهجينة، أصبحت السيارات تجمع بين القوة والكفاءة، وهو ما حرصت عليه تويوتا في كرسيدا الجديدة وهي:

- تأتي كرسيدا 2026 بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر يولد قوة تقارب 220 حصان.

- ناقل حركة CVT متطور يضمن سلاسة في النقل واستجابة فورية.

- معدل استهلاك الوقود يصل إلى 20 كم/لتر، مما يجعلها اقتصادية رغم حجمها.

تقنيات الأمان والمساعدة على القيادة:

الأمان من أبرز معايير تويوتا، وقد عززت تويوتا هذا المفهوم في الطراز الجديد من سيارة كرسيدا 2026 بمجموعة من الأنظمة الذكية مثل:

- نظام تحذير ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي.

- مثبت سرعة ذكي يتكيف مع حركة المرور.

- مساعد البقاء في المسار ونظام تنبيه النقطة العمياء.

- كاميرات 360 درجة لسهولة الركن والمناورة.

المزايا والتقنيات الذكية في سيارة تويوتا كرسيدا 2026

في ظل التنافس القوي بين السيارات من نفس الفئة، يجب أن تتميز كرسيدا بمزايا تقنية ذكية كثيرة منها:

- شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

- نظام صوتي من JBL بـ12 سماعة.

- تطبيق ذكي للتحكم عن بعد بمزايا السيارة مثل التشغيل والتكييف.

- نظام ملاحة ثلاثي الأبعاد مع تحديثات مباشرة عبر الإنترنت.

سعر سيارة تويوتا كرسيدا 2026 في السعودية

حتى الأن لم تعلن شركة تويوتا عن سعر كرسيدا 2026 في السعودية أو في العالم، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستكون منافسًا قويًا لسيارات السيدان الفاخرة مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر سيارة تويوتا كرسيدا 2026 في السعودية بين 150,000 إلى 200,000 ريال سعودي، حسب الفئات والتجهيزات المتاحة.