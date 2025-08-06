أسعار الصرف الأن في مصر.. الريال السعودي يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس والدولار يحافظ على استقراره

واصل الجنيه المصري استقراره أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس، حيث تراوح سعره أمام الريال السعودي بين 12.48 جنيه، و13.01 جنيه للشراء، و12.93 جنيه و13.03 جنيه للبيع، أما سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي فقد تراوح هو أيضًا بين 48.38 جنيه، و48.62 جنيه للشراء، و48.48 جنيه و48.72 جنيه للبيع، ويمثل هذا الاستقرار فرصة كبيرة للمستثمرين، كما أنه يعيد الآمال بتعافي الاقتصاد المصري وانحفاض أسعار المواد الغذائية وبقية السلع الأساسية والاستهلاكية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 أغسطس

سجلت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرار جديد في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، وقد جاءت كالتالي:

- سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 13.01 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 12.48 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في مصرف «أبوظبي الإسلامي: 12.95 جنيه للشراء، و1298 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي: 12.86 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنوك «المصرف العربي» و«الأهلي المتحد» و«اتش اس بي سي»: 12.90 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في كريدي أغريكول: 12.84 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في الشركة المصرفية: 12.70 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنوك «أبوظبي الأول» و«قطر الوطني»: 12.82 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباين في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6 أغسطس، حيث تراوح سعره كالآتي:

- تراوح بين 48.38 جنيه، و48.62 جنيه للشراء.

- تراوح بين 48.48 جنيه و48.72 جنيه للبيع.