الغاز ينفجر من تحت هذه الدولة العربية الفقيرة.. اكتشاف جديد سوف يغير المعادلة ويجعلها أغنى من دول الخليج

أعلنت باكستان اكتشاف بئر جديد يحتوي على كميات ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث يبشر الاكتشاف الجديد في إنتاج 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا وهي كمية كبيرة من شأنها أن ترفع احتياطيات النفط والغاز في باكستان إلى 243 مليون برميل خام، و 18.74 تريليون قدم مكعبة من الغاز، كما أن هذا الاكتشاف سوف يسهم في تحسن أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات من الموارد المحلية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الباكستاني بشكل عام.

أعلنت شركة "ساوان ساوث" (Sawan South) نبأ اكتشاف غاز داخل البئر أكيرو - 1 (Akhiro-1) في منطقة خير بور في مقاطعة السند، وأوضحت الشركة أن أعمال التنقيب التي بدأت في 15 يونيو/حزيران (2024) أسفرت عن اكتشاف طبقات حاملة للغاز داخل خزان "غور بي السفلي" (Gour B) بعد حفر البئر أكيرو-1 على عمق يصل إلى 112 ألفًا و442 قدم.

وفي بيان صحافي نشرته شركة تنمية النفط والغاز بموقعها الإلكتروني، أوضحت إن نتائج اختبار الإيجابية أظهرت تدفّق الغاز الطبيعي بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، بحجم خانق يبلغ 64\24 بوصة وضغط تدفّق رأس البئر (WHFP) 400 رطل لكل بوصة مربعة.

أحدث اكتشافات الغاز في باكستان

لم يكن اكتشاف الغاز في منطقة خير بور في مقاطعة السند جنوب شرق باكستان هو الأول خلال الفترة الأخيرة، فقد سبقه عدد من الاكتشافات الضخمة في هذا المجال، حيث أعلنت باكستان في 4 سبتمبر/أيلول 2024، اكتشاف احتياطيات غاز قُدِّرت عند 351.2 مليار قدم مكعبة داخل البئر شيوا-2 بمقاطعة شمال وزيرستان، وفي 8 سبتمبر/أيلول من ذات العام، أعلنت باكستان أيضًا اكتشاف نفط وغاز طبيعي بكميات كبيرة في المياه الإقليمية.

وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي 2024، أعلنت شركة تنمية النفط والغاز اكتشاف غاز باحتياطيات 6.15 مليون قدم مكعبة يوميًا داخل البئر الاستكشافية "تشاك 202-1" في مربع "ماري إيست" بمنطقة رحيم يار خان في مقاطعة البنجاب، كما أعلنت ذات الشركة في 29 يوليو/تموز، اكتشاف غاز يُنتج 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، و250 برميلًا من المكثفات داخل البئر الاستكشافية رازغير-1 ( Razgir-1)، بمربع تال (TAL) في مقاطعة خيبر بختونخوا.

أهمية الاكتشاف الجديد في باكستان

يمثل اكتشاف الغاز الطبيعي في بئر أكيرو - 1 (Akhiro-1) في منطقة خير بور في مقاطعة السند، أهمية كبيرة لجمهورية باكستان، وتكمن أهميته في النقاط التالية:

- رفع احتياطيات النفط والغاز في باكستان إلى 243 مليون برميل خام، و 18.74 تريليون قدم مكعبة من الغاز .

- يساعد في تحسين أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات من الموارد المحلية.

- سوف يعزز من مكانة باكستان كدولة منتجة للغاز الطبيعي ويسهم في تعزيز فرص تحولها من الإنتاج إلى التصدير.