أعلنت الهيئة السعودية للمياه، إصدار دليل جديد يحتوي على الضوابط الجديدة لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي في السعودية، ويشمل ذلك جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية والمنشآت الصناعية.

ضوابط إيصال خدمات المياه والصرف الصحي في السعودية

في إطار حرصها على رفع جودة تقديم خدمات المياه، أصدرت الهيئة السعودية للمياه، الدليل الفني لضوابط واشتراطات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المباني السكنية والتجارية والحكومية والمنشآت الصناعية، وذلك لتحديد اشتراطات فنية لتجهيز ربطها بالخدمات وفق أفضل الممارسات، والذي

وأوضحت الهيئة أن الدليل الجديد تم اعتماده ضمن ملاحق كود البناء السعودي لرفع جودة الخدمات المقدمة.

اشتراطات توصيل الخدمات للمباني متعددة الوحدات

تضمن الدليل الفني مجموعة من الاشتراطات اللازمة لتوصيل الخدمات للمباني متعددة الوحدات، وهي كالآتي:

- تجهيز مخارج توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المعتمدة قبل التقديم على الخدمة.

- الالتزام بتقديم طلب موحد يشمل جميع خدمات المياه والصرف في وقت واحد.

- الالتزام بربط الخدمة عند جاهزية الموقع، خاصة في المباني متعددة الوحدات مثل المجمعات السكنية أو التجارية.

- تقديم طلب منفصل لكل وحدة داخلية، سواء كانت وحدة سكنية أم تجارية، مع الالتزام بتحديد عدد الوحدات المراد خدمتها بناءً على رخصة البناء أو المخطط، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يتم احتساب الرسوم وفق عدد العدادات المطلوب تركيبها.

- يُمنع تقديم مخرج صرف صحي واحد يخدم أكثر من وحدة تجارية أو سكنية مختلطة الاستخدام.

- تقديم سعة خزانات المياه المطلوبة بناءً على عدد الوحدات أو عدد السكان، حيث يتم تقييم الاحتياج المائي وفق كود البناء السعودي، كما يُلزم طالب الخدمة بتحديد نوع الخزان (علوي أو أرضي)، ويُمنع تنفيذ أنواع أخرى لم يتم اعتمادها في الكود.

الحالات التي يسمح فيها تقديم شبكة مياه منفصلة

قالت الهيئة السعودية للمياه، أن هناك حالات خاصة يُسمح فيها بتقديم شبكة مياه منفصلة، منها المنشآت التي تحتوي على أكثر من 25 دورة مياه مثل:

- المنشآت السكنية الكبرى.

- الفنادق التي تحتوي على أكثر من 20 دورة مياه.

- المجمعات التجارية التي تضم أكثر من 10 دورات مياه.

- المنشآت الإدارية التي تحتوي على أكثر من 10 دورات مياه.

وأوضحت الهيئة انه يشترط في هذه الحالات تقديم دراسة هيدروليكية وبيئية لضمان كفاءة الأداء.

اشتراطات أنظمة معالجة المياه الرمادية بالمنشآت

وضعت الهيئة السعودية للمياه، مجموعة من الاشتراطات الخاصة بأنظمة معالجة المياه الرمادية بالمنشآت، وهي كالآتي:

- الحصول على أنظمة معالجة المياه الرمادية من موردين معتمدين رسميًا.

- الحصول على التصاريح اللازمة للبناء والتركيب، وفقًا لما ورد في كود التمديدات الصحية السعودي (SBC 701)، ويشمل ذلك الالتزام بقائمة مصادر ومحظورات المياه الرمادية المشار إليها في الكود ذاته.

- نظام لمعالجة المياه الرمادية يجب أن يفي بمتطلبات كود التمديدات الصحية، وأن يحتوي على مواصفات ومعايير دقيقة تتطابق مع المعايير المعتمدة للمياه الناتجة عن المعالجة، مع اشتراط أن تكون هذه المياه صالحة للاستخدام غير الآدمي، على أن تكون محطات المعالجة معتمدة رسميًا وتخضع للفحص والتقييم البيئي.

- توجيه المياه الرمادية المعالجة لاستخدامات مثل ري المسطحات الخضراء وغسيل السيارات، أو إعادة ضخها في خزان أرضي مخصص.

- عدم خلط المياه الرمادية المعالجة بمياه الصرف الصحي، وفي حال استخدام خزانات، يجب أن تكون معزولة تمامًا عن خزانات المياه الصالحة للشرب، ويفضل أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل.

- يجب أن تكون أنابيب المياه الرمادية مخصصة بشكل واضح، وأن تكون منفصلة عن أنابيب مياه الشرب، مع تركيب نظام مانع للرجوع لحماية شبكة المياه العامة من أي تلوث محتمل.

- توفير صيانة دورية للمحطات، والالتزام بتفريغ خزانات التجميع عند الحاجة أو في حالة امتلائها، لمنع أي تسرب أو ضرر بيئي.

اشتراطات تجهيز مدخل خدمة المياه في المباني

حددت الهيئة السعودية للمياه، مجموعة من الاشتراطات اللازمة لتجهيز مدخل خدمة المياه في المباني، وهي كالآتي:

- وضع عداد المياه على الجدار الخارجي الأيمن للمبنى، بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 90 إلى 120 سم عن مستوى سطح الشارع، مع ضرورة أن يكون العداد أقرب نقطة للخزان الأرضي.

- تركيب إطار أنبوبي لحماية العداد من أي ضرر، بالإضافة إلى ربطه بالخزان الأرضي مباشرة.

- يجب أن يكون موقع العداد بعيدًا عن أعمدة الإنارة والخدمات (مثل الكهرباء والاتصالات)، وكذلك عن صناديق البريد أو لوحات الإنذار أو طفايات الحريق، مع الالتزام بالمسافات المحددة وعدم وجود أي عوائق، وفق المتطلبات الفنية الموضحة في دليل الاشتراطات، على أن لا يقل قطر ماسورة التركيب عن حجم معين، حسب نوع المبنى أو الاستخدام.

- تقديم طلب عداد مستقل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة وجود مدخل منفصل لكل عداد، والتأكد من التزام موقع العداد بالمتطلبات الفنية.

- تجهيز غرف التغذية المناسبة عند وجود أكثر من وحدة، أو عند الحاجة لتركيب أكثر من عداد، ويتم احتساب العدد بناءً على عدد الوحدات وطبيعة استخدامها.

- في حالة المباني التجارية أو المجمعات التي تتضمن وحدات متنوعة الاستخدام، يجب تخصيص عداد مستقل لكل وحدة رئيسية، ويُسمح بعدادات فرعية بشرط وجود غرفة عدادات محمية ومهيأة حسب المعايير، بهدف ضمان دقة المحاسبة ومتابعة الاستهلاك لكل وحدة على حدة.

- وفي طلبات التوصيل للمباني متعددة الوحدات القائمة، يشترط تقديم مخطط واضح يبيّن عدد العدادات المطلوبة، ومواقعها، ونوع كل وحدة، وفقًا للمعايير التنظيمية، وفي حال عدم توفر العدد المطلوب من العدادات أو المساحة الكافية، يتم التنسيق مع مقدم الخدمة لإيجاد حلول تتوافق مع الاشتراطات الفنية والمخططات المعتمدة.

أهداف الدليل الفني الجديد

قالت الهيئة السعودية للمياه أن الدليل الفني لضوابط واشتراطات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، يهدف إلى التالي:

- تحديث متطلبات الربط وتوحيد الضوابط.

- دعم الجهات التنظيمية في تطبيق المعايير الموحدة.

- تحسين إجراءات وربط المنشآت بالخدمات وفق أفضل الممارسات.

الأثر المتوقع من الدليل الفني الجديد

من المتوقع أن يسهم الدليل الفني لضوابط واشتراطات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، في تحقيق الأثر التالي:

- رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

- تسريع الإجراءات ورفع الموثوقية..

- تقليل التعارضات والمشكلات الفنية .

- تعزيز الاستدامة والتكامل المؤسسي.