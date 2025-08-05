عاجل: تدشين أضخم مشروع مروري شمال الرياض بطول 15.5 كم.. و"الأمانة" تتعهد بحل جذري لمشكلة الازدحام

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء تطوير مشروع طريق الأمير فيصل بن بندر بطول 15.5 كيلومتراً، ابتداءً من تقاطعه مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوبًا حتى خط أنابيب الزيت التابع لشركة أرامكو السعودية شمالًا، وذلك ضمن مشروع تنموي متكامل يستهدف تعزيز كفاءة الربط بين الأحياء وتحسين الحركة المرورية في شمال العاصمة.

أضخم مشروع مروري شمال الرياض بطول 15.5 كم

تدشين أضخم مشروع مروري شمال الرياض بطول 15.5 كم ويشمل 6 مسارات رئيسية و4 مسارات للخدمة و العمل على تحسين الحركة المرورية بثلاث تقاطعات إشارات ذكية و وتاهيل 6800 موقف سيارات وتهئية الممرات والمشاة باكثر من 25 ألف شجرة وشجيرة وشبكة لتصريف السيول والري.

ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الغايات التنموية والمرورية والبيئية، في مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق التجارية والحيوية، بما يعزز كفاءة الربط بين أحياء شمال الرياض، ويحد من التوقفات المتكررة، وعلى المستوى العمراني، يدعم المشروع تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة من خلال تصميم متكامل.

ويمثل مشروع طريق الأمير فيصل بن بندر أحد النماذج التنموية التي تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مشاريع عمرانية مستدامة، وبنية تحتية ذكية، وتحسين متكامل لجودة الحياة في مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.