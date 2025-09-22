تكنولوجيا: حواف كاميرا آيفون 17 برو تظهر هشاشة وسهولة الخدش في الاختبارات الأولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت اختبارات متانة أولية أن هاتفي آيفون 17 برو و 17 برو ماكس يظهران مقاومة محدودة للخدوش حول الحواف الحادة لبروز الكاميرا الخلفي. وفي تفاصيل مثيرة للاهتمام، سلط المدون التقني الشهير زاك نيلسون الضوء على هذه النقطة الضعيفة خلال اختبار أجراه على قناته “JerryRigEverything” على يوتيوب.

وأوضح نيلسون أن الطبقة المؤكسدة (Anodized) التي تغطي إطار الكاميرا المصنوع من الألومنيوم “لا تلتصق جيداً بالزوايا الحادة”، مما يخلق نقطة ضعف في الطلاء الواقي. وأشار إلى أن هذه المشكلة معروفة في عمليات التصنيع الكهروكيميائي، مما يعني أن شركة آبل اتخذت قراراً تصميمياً وهي على علم بهذه النتيجة.

وفسر نيلسون الدافع وراء هذا القرار قائلاً: “لسبب ما، لم تضيف آبل حافة مائلة أو دائرية (Chamfer or Fillet) حول قاعدة الكاميرا، وأعتقد أن ذلك كان مقصوداً لأسباب جمالية، لجعل المظهر أكثر برودة وأناقة. لكن هذا الاختيار الجمالي سيصبح مشكلة لاحقاً”.

ويظهر الفيديو بوضوح كيف يمكن لأدوات شائعة مثل العملة المعدنية أو مفتاح المنزل، إذا ما حملت في نفس الجيب مع الهاتف، أن تسبب تقشيراً في الطبقة الواقية حول الحواف الحادة للكاميرا. في المقابل، لم تترك الخدوش ذاتها على السطح المسطح للكاميرا سوى بعض الغبار الذي يمكن مسحه بسهولة.

تدعم تقارير سابقة ما كشفه الاختبار، حيث أفادت “بلومبيرغ” أن وحدات العرض في متاجر آبل بدأت تظهر عليها علامات الخدوش والتعليقات بعد ساعات قليلة فقط من وضعها على الأرفف، خاصة على الطرازات ذات اللون الأزرق الداكن والطراز الجديد آيفون إير الأسود.

إذا كنت تفكر في شراء أحد الهاتفين الجديدين، فقد تضع في حساباتك إضافة غطاء حماية إلى سلة مشترياتك، أو أن تكون مستعداً لتقبل مظهر “القدم” الذي سيكتسبه الهاتف مع الوقت، علماً أن هذه الخدوش تؤثر على المظهر الجمالي فقط ولا تضر بالأداء الوظيفي للجهاز.

المصدر