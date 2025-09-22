انت الان تتابع خبر هواوي تستعد لإطلاق ساعتها الذكية وتشعل التحدي مع آبل وسامسونغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصلت ساعة Huawei Watch Ultimate 2 على هيكل معدني متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحميت واجهاتها بطبقة من الكريستال المقاوم للصدمات والخدوش، وجهّزت بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

تأتي الساعة بأبعاد (48.5/48.5/12.9) ملم، بوزن 80.5غ، وجهّزت بشاشة LTPO2 AMOLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 310 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3500 شمعة/م.

تعمل الساعة بنظام HarmonyOS 5.1، وزودت بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، ومستشعرات لمراقبة الرجفان القلبي ومعدلات نبض الدم، كما جهّزت بتطبيقات متنوعة لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومية للمستخدم.

دعمت هواوي هذه الساعة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، وتقنيات لطلب النجدة في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وجهزتها ببطارية Li-Ion بسعة 867 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لاكثر من أسبوعين بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها عبر شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.

وستطرح الساعة في الأسواق العالمية قريبا، بلونين أساسيين هما الأسود والأزرق.

