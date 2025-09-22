تكنولوجيا: شاومي Pad 8 السلسلة الجديدة تنطلق رسميًا في 25 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سلسلة Pad 8 في الصين يوم 25 سبتمبر، حيث أكد وانغ هوا، مدير العلاقات العامة بالشركة، أن الابتكار في الشاشات سيكون محور التركيز الأساسي. السلسلة ستضم نسختين: Pad 8 العادي وPad 8 Pro، وتُقدَّم الأجهزة باعتبارها الأفضل في فئتها مع تكامل كامل داخل منظومة شاومي عبر منصة HyperConnect الخاصة بها.

تحمل جميع الطرازات شاشة LCD بقياس 11.2 بوصة بدقة 3.2K وكثافة 345 بكسل في البوصة لتوفير وضوح عالٍ، مع سطوع يصل إلى 800 نتس لتعزيز الرؤية في الخارج. وتأتي الشاشات بدعم التعتيم الكامل DC Dimming وشهادة حماية العين الثلاثية من TÜV Rheinland.

كما أضافت شاومي تقنية الشاشة الناعمة Nano Soft-Light التي تقلل الانعكاسات خلال الاستخدام الطويل، بجانب معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

من ناحية الأداء، يعتمد إصدار Pro على معالج Snapdragon 8 Elite، بينما يعمل الإصدار العادي بمعالج Snapdragon 8s Gen 4.

ووفقًا للتقارير، حقق Pad 8 Pro أكثر من ثلاثة ملايين نقطة في اختبار AnTuTu. وتعمل الأجهزة بنظام HyperOS 3 مع دعم تطبيقات مكتبية كاملة مثل WPS، بالإضافة إلى قدرات تقسيم الشاشة لتعدد المهام.

أما البطارية، فتأتي بسعة 9,200 مللي أمبير في جميع الطرازات، مع شحن سريع بقدرة 67 واط لإصدار Pro مقابل 45 واط للإصدار العادي. وتتميز الأجهزة بسمك فائق النحافة يبلغ 5.75 ملم ووزن يقارب 485 جرامًا. كما تدعم السلسلة قلم شاومي Focus Pen Pro وتوفّر مزايا إنتاجية موجهة للاستخدام المهني.

تنطلق سلسلة Pad 8 في السوق الصيني أولًا يوم 25 سبتمبر، على أن يتم طرحها عالميًا في وقت لاحق.

