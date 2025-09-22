تكنولوجيا: إطلاق سلسلة Oppo Find X9 رسميًا في 16 أكتوبر مع ColorOS 16 ومعالج Dimensity 9500

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة أوبو رسميًا موعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Oppo Find X9 في الصين يوم 16 أكتوبر المقبل. وستأتي السلسلة بهاتفي Find X9 وFind X9 Pro، يعملان بنظام التشغيل ColorOS 16 الذي سيتم الإعلان عنه أولًا في 15 أكتوبر خلال مؤتمر مطوري أوبو 2025.

وأوضحت الشركة أن الهواتف ستعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9500 بجانب تقنية Trinity Engine الحصرية من أوبو لتعزيز الأداء.

كما ستحمل السلسلة بطاريات كبيرة السعة، حيث سيأتي الإصدار الأساسي Find X9 ببطارية 7025 مللي أمبير، بينما سيدعم الإصدار Pro بطارية أكبر تصل إلى 7500 مللي أمبير. وإضافة لذلك، ستحتوي الهواتف على زر مخصص لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة.

وقد فتحت أوبو بالفعل باب الحجز المسبق لهاتف Find X9 Pro عبر متجرها الرسمي في الصين.

أما نظام ColorOS 16 المبني على اندرويد 16، فسيوفر واجهة جديدة كليًا مع تحسينات ملحوظة في السلاسة، إلى جانب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. ولن يقتصر النظام على سلسلة Find X9 فقط، بل سيصل أيضًا إلى هواتف OnePlus 15 وOnePlus Ace 6 وجهاز Oppo Pad 5 اللوحي.

ومن جانبه، أكد Pete Lau، مدير المنتجات في أوبو، أن سلسلة Find X9 ستطرح عالميًا بعد إطلاقها في السوق الصيني، مع توقع ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.

