تكنولوجيا: اختبار متانة iPhone 17 Pro و Pro Max يكشف: أزمة الخدوش مسؤولية أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت اختبارات المتانة الأخيرة على قناة JerryRigEverything في يوتيوب مختلفة قليلًا عن المعتاد، حيث اضطر زاك نيلسون، صاحب القناة، لاستخدام ميزان رافعة لاختبار آيفون Air، قبل أن يوجه انتقادات حادة لشركة أبل بسبب نتائج iPhone 17 Pro وPro Max، اللذين خضعا للاختبار بلوني البرتقالي والأزرق.

ووفقًا له، فإن تقارير المستخدمين الكثيرة عن تعرض الهواتف للخدوش صحيحة، وأبل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة “Scratchgate”.

وأوضح زاك أن السبب يعود لعملية “الأنودة” التي تُكسب جسم الهاتف المصنوع من الألومنيوم طبقة أكسيد صلبة تحمي المعدن من التلف البيئي.

ورغم أن هذه الطبقة تتمتع بدرجة صلابة 9 من 10 على مقياس موس، فإنها لا يمكن أن تغطي الحواف الحادة. وطبقًا للمعايير الصناعية (DIN)، كان من المفترض أن تجعل أبل حواف منصة الكاميرا مستديرة قليلًا لضمان مقاومتها للخدش مثل باقي أجزاء الجهاز، لكنها فضّلت الشكل الجمالي على حساب المتانة.

وأدى هذا القرار إلى مشكلة واضحة في مظهر وحدة الكاميرا الكبيرة، حيث أثبتت الاختبارات تحت المجهر أن أدوات يومية بسيطة مثل المفاتيح أو العملات المعدنية كافية لإزالة الطبقة الواقية الرقيقة من الحواف. بينما يمكن مسح آثار الاحتكاك بسهولة من سطح الهاتف المسطح أو زجاجه، لا يمكن فعل الشيء نفسه مع حواف منصة الكاميرا التي تفقد طبقة الحماية تمامًا ما لم يكن الجهاز داخل غطاء واقٍ منذ البداية.

مع ذلك، كشف الاختبار عن جانب إيجابي، حيث أظهرت طبقة Ceramic Shield 2 الجديدة على الشاشة مقاومة محسّنة للخدوش، إذ بدأت العلامات الواضحة في الظهور عند المستوى 8 على مقياس موس، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة. أما بقية الاختبارات، فلم تكشف عن مشاكل أخرى تستحق الذكر.

المصدر