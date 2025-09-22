تكنولوجيا: ريلمي تؤكد إطلاق Realme GT 8 و GT 8 Pro الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme أنها ستكشف رسميًا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Realme GT 8 الشهر المقبل. وتشمل السلسلة المرتقبة هاتفي Realme GT 8 وRealme GT 8 Pro.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الهواتف في الصين خلال شهر أكتوبر، وفق ما أعلنت الشركة عبر حسابها على Weibo، رغم أنها لم تحدد بعد موعد الإطلاق الدقيق. ومع ذلك، فتحت Realme باب الحجز المسبق عبر متجرها الرسمي في الصين إلى جانب عدد من المتاجر الإلكترونية الأخرى.

وسيحصل العملاء الذين يقومون بالحجز المسبق على مزايا إضافية، أبرزها ضمان ممتد للأجهزة، كما تتيح الشركة فرصة للفوز بهاتف Realme GT 8 Pro مجانًا لبعض العملاء.

أما على صعيد المواصفات، فيتوقع أن يأتي Realme GT 8 Pro بشاشة مسطحة قياس 6.78 بوصة مع حواف نحيفة للغاية، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية. ومن المرجح أيضًا أن يدعم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير.

