تكنولوجيا: مقارنة تكشف فارق الأداء بين معالجي أبل A19 و A19 Pro في اختبارات CPU و GPU

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن معالج A19 Pro يُعد نجم المشهد في سلسلة آيفون 17، فإن أبل كشفت أيضًا عن المعالج القياسي A19 المخصص لإصدار iPhone 17 العادي. ورغم تشابه التكوين العام لوحدات المعالجة المركزية وسرعاتها بين المعالجين، إلا أن النتائج العملية أظهرت تفوقًا واضحًا لصالح A19 Pro.

في اختبارات منصة Geekbench التي أجراها Xiaobai’s Tech Reviews، حقق معالج A19 Pro نحو 3,981 نقطة في اختبار النواة الواحدة و10,798 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية، بينما سجل A19 أرقامًا أقل عند 3,852 و10,072 نقطة على التوالي.

وحتى في ظروف التبريد القسري، واصل A19 Pro التفوق محققًا 4,019 و11,054 نقطة، مقابل 3,849 و10,307 نقطة للـ A19. هذه الفجوة، التي تصل إلى حوالي 6%، يُرجح أنها تعود لامتلاك نسخة Pro ذاكرة Cache أكبر على مستوى النظام.

أما من حيث أداء الرسوميات، فجاءت النتائج أكثر وضوحًا. فمعالج A19 يفتقد نواة رسومية مقارنة بشقيقه Pro، ما انعكس مباشرة على الأرقام.

ففي اختبار 3DMark WildLife Extreme سجل A19 Pro نحو 6,557 نقطة، مقابل 5,736 نقطة للـ A19. وفي اختبار Solar Bay Extreme حقق Pro حوالي 2,411 نقطة، بينما سجل A19 نحو 2,112 نقطة. أما في اختبار Steel Nomad Light فكانت النتيجة 2,956 نقطة للـ Pro مقابل 2,566 نقطة للـ A19.

بالمجمل، يتفوق A19 Pro بحوالي 15% على A19 في أداء وحدة الرسوميات. ورغم أن هذا يعني أن مستخدمي iPhone 17 العادي لن يحصلوا على نفس قوة الأداء المتاحة في إصدارَي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، إلا أن التجربة لن تكون ضعيفة على الإطلاق.

فالمعالج A19 يظل يقدم أداءً مميزًا يتفوق بوضوح على الجيل السابق A18 Pro في iPhone 16 Pro Max، مسجلًا تحسنًا يتجاوز 20% في الرسوميات، وهو ما يجعل حتى النسخة القياسية خيارًا قويًا للمستخدمين.

