تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سماعة تلفاز جديدة بنظام 5.1.2 مع مضخم صوت مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي سماعة تلفاز جديدة تأتي بتصميم 5.1.2 قناة، وتُقدَّم بقدرة قصوى تصل إلى 490 واط، ما يَعِد بتجربة صوتية غامرة بمستوى سينمائي.

ومن أبرز مزايا هذه السماعة وجود مضخم صوت مدمج بقدرة 120 واط، ما يتيح الحصول على جودة صوت عالية دون الحاجة إلى إعدادات معقدة أو أجهزة إضافية. كما تدعم السماعة تقنيات Dolby Atmos و DTS:X، التي تُضيف مؤثرات صوتية ديناميكية وتُغمر الغرفة بأصوات غنية ومتعددة الأبعاد.

ولمحبي الألعاب، وفّرت شاومي مميزات خاصة مثل منفذ HDMI eARC الذي يدعم تمرير إشارة 4K بمعدل 120 هرتز، مع تقنيتي VRR و ALLM. كما تأتي السماعة بعدد متنوع من المنافذ يشمل:

منفذ USB 2.0

منفذ HDMI In

منفذ HDMI Out

منفذ Coaxial

منفذ Optical

وبجانب ذلك، يحصل المستخدمون على عدة أوضاع صوتية مخصصة بحسب المحتوى، من بينها وضع ليلي يحافظ على الصوت أقل من 30 هرتز لتقليل الإزعاج.

كما تدعم السماعة الاتصال اللاسلكي عبر Bluetooth 5.4، وتتميز بتصميم أنيق وخيارات متعددة للتركيب. وقد طُرحت في الصين بسعر 1,999 يوان (حوالي 281 دولارًا أمريكيًا). وحتى الآن لم تكشف شاومي عن موعد توافرها عالميًا، إلا أن معظم سماعاتها السابقة وصلت لاحقًا إلى الأسواق الدولية.

