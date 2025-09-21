تكنولوجيا: هواوي تطلق nova 14 series و FreeBuds 7i عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي أخيرًا عن طرح هواتف nova 14 series وسماعات FreeBuds 7i خارج السوق الصيني لتصل إلى الأسواق العالمية.

تتوفر سماعات FreeBuds 7i بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والوردي، وقد بدأت مبيعاتها بالفعل في المملكة المتحدة عبر الموقع الرسمي لهواوي. وتأتي بسعر 99.99 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أن العملاء يمكنهم الحصول على خصم بقيمة 10 جنيهات حتى يوم 31 أكتوبر عند استخدام الرمز الترويجي AFB7I10OFF أثناء إتمام الشراء.

وتتميز سماعات FreeBuds 7i بعدة خصائص بارزة، مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ومكبر صوت ديناميكي رباعي المغناطيس بحجم 11 مم في كل سماعة، بالإضافة إلى دعم الصوت المكاني ومعيار مقاومة المياه والغبار IP54.

أما بالنسبة لهواتف nova 14 series، فقد كشفت هواوي عن ثلاثة طرازات هي nova 14 و nova 14 Pro و nova 14 Ultra. ورغم إعلان توافر السلسلة عالميًا، لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل الأسعار ومواعيد الطرح خارج الصين.

جدير بالذكر أن أسعار السلسلة عند إطلاقها في الصين جاءت كالتالي: يبدأ سعر nova 14 من 2,699 يوان صيني، بينما انطلق nova 14 Pro بسعر 3,499 يوان، وجاء nova 14 Ultra بسعر 4,199 يوان.

