تكنولوجيا: هاتف آيفون Air ينجح في اختبار المتانة ويتجاوز مخاوف الانحناء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم، يعد آيفون Air أنحف هاتف من أبل حتى الآن. وبطبيعة الحال، تساءل عشاق الهواتف الذكية عما إذا كان سينثني بسهولة مثلما حدث مع آيفون 6 Plus الشهير.

لهذا السبب، خضع الهاتف لاختبار التدمير المعتاد لدى Zack Nelson المعروف باسم JerryRigEverything، وكانت النتيجة واضحة: الهاتف قوي بما يكفي لطمأنة المستخدمين.

أظهر زجاج Ceramic Shield 2 أداءً مدهشًا في اختبار الخدش؛ فبينما تبدأ معظم الشاشات في الخدش عند مستوى 6 على مقياس موس، لم تترك أدوات Zack أي أثر ملحوظ حتى عند المستوى 7. هذا يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بسلسلة آيفون 16، بل وتفوق حتى على زجاج Gorilla Armor 2 في Galaxy S25 Ultra الذي تعرض للخدوش عند المستوى 6.

لكن على الجانب الآخر، لم ينجح طلاء أبل الجديد المقاوم للانعكاسات في إبهار Zack. ورغم ادعاءات الشركة بتحسين تقليل الوهج، أظهر آيفون Air انعكاسات ملحوظة مقارنة بهواتف مثل Galaxy S24 Ultra الأقدم بعامين.

أما بالنسبة لاختبار الانحناء، فقد أثبت الإطار المصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة صلابته. فمع أول محاولة للضغط من الخلف، لم يتأثر الهاتف تقريبًا، وحتى عند محاولة الانحناء من الأمام، عاد الجهاز إلى وضعه الطبيعي دون تشوه دائم.

وعند رفع مستوى التحدي باستخدام ميزان قوة، تحمّل الهاتف ضغطًا بلغ 216 رطلاً (نحو 98 كجم) قبل أن يتشقق الزجاج الأمامي ويبدأ الإطار في الانحناء بشكل دائم، بينما ظل الزجاج الخلفي سليمًا والجهاز يعمل بشكل طبيعي.

تؤكد هذه النتائج أن آيفون Air ليس عرضة لانحناء سهل أو أزمة شبيهة بـ Bendgate، بل على العكس؛ الاحتمالات اليومية مثل الجلوس بالخطأ على الهاتف لن تتسبب في كسر كارثي. وكما قال Zack ساخرًا: “جيوب البنطال ستمزق قبل أن ينثني الآيفون Air”.

