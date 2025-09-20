تكنولوجيا: إطلاق vivo Y50i رسميًا مع تعديل صغير جدًا مقارنة بـ Y50 و Y50m

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت vivo في يوليو الماضي هاتفي Y50 و Y50m، واليوم انضم إليهما عضو جديد في العائلة وهو Y50i.

يأتي الهاتف بشاشة LCD مسطحة بحجم 6.74 بوصة ودقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل لمس 180 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة. ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة 6 جيجابايت رام LPDDR4X وسعة تخزين 128 جيجابايت eMMC 5.1.

يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 15 واط. ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل، بالإضافة إلى منفذ سماعات 3.5 ملم، ويعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة Origin OS 5 من vivo.

تقاس أبعاد الهاتف 167.3 × 76.95 × 8.19 مم ويزن 204 جرام، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق الفاتح والبلاتيني بسعر 1,499 يوان صيني أي ما يعادل حوالي 210 دولار أمريكي. وحتى الآن، لا يُعرف ما إذا كان الهاتف سيُطرح رسميًا خارج الصين.

أما الاختلاف الرئيسي بين Y50i و Y50 / Y50m، فهو أن النموذج الجديد يدعم فقط الشحن السلكي بسرعة 15 واط، في حين يدعم الهاتفان الآخران شحنًا يصل إلى 44 واط. وبخلاف ذلك، لا توجد فروقات كبيرة، مما يثير التساؤل عن سبب إطلاق نسخة جديدة لمجرد هذا الاختلاف البسيط.

