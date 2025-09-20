تكنولوجيا: تسريب أسعار أجهزة Xiaomi 15T و 15T Pro و Redmi Pad 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 24 سبتمبر، تستعد شاومي للكشف عن هواتفها الجديدة Xiaomi 15T و 15T Pro. لكن وفقًا لتسريبات جديدة نشرها أحد المسربين على منصة X، فإن الحدث لن يقتصر على الهواتف فقط، بل سيشمل أيضًا Redmi Pad 2 Pro، وساعة Xiaomi Watch S4 41mm، بالإضافة إلى Xiaomi OpenWear Stereo Pro.

الأهم من ذلك أن الأسعار المزعومة لهذه الأجهزة ظهرت بالفعل. فبحسب التسريب، سيُطرح Xiaomi 15T بسعر 649 يورو، بينما سيأتي 15T Pro بسعر 799 يورو، وكلاهما مزود بذاكرة 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت.

أما جهاز Redmi Pad 2 Pro فسيتوفر بسعر 349 يورو مع ذاكرة 6 جيجابايت رام وسعة 128 جيجابايت. وفي ما يخص ساعة Xiaomi Watch S4 41mm، فسيتراوح سعرها بين 149 و 219 يورو تبعًا لنوع السوار المختار. وأخيرًا، سيبلغ سعر Xiaomi OpenWear Stereo Pro نحو 149 يورو.

المثير للانتباه أن هاتفي Xiaomi 15T و 15T Pro سيصلان مع نظام تشغيل اندرويد 15، رغم أن جوجل أطلقت اندرويد 16 في يونيو الماضي. ورغم أن شاومي بدأت بالفعل في تجنيد مختبرين لتجربة التحديث الجديد، إلا أنه يبدو غير جاهز للإطلاق في الموعد المحدد، وهو ما قد يُعد خيبة أمل للبعض.

وما يزيد الأمر غرابة أن سلسلة 15T ستُكشف بعد أيام فقط من إطلاق سلسلة Xiaomi 17 الموجهة للسوق الصينية. هذا التداخل يخلق فجوة واضحة بين الجيلين، وقد يضعف من مبيعات هواتف 15T، خصوصًا أنها ستعمل بمعالج Dimensity الذي سيصبح جيلًا سابقًا وقت وصولها للأسواق.

