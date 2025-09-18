تكنولوجيا: Nvidia تتحالف مع Intel لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي ومعالجات المستهلك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وقّعت شركتا Intel و Nvidia اتفاقية متعددة السنوات تشمل كلًا من منتجات مراكز البيانات والمنتجات الموجهة للمستهلك. في جانب مراكز البيانات، ستعمل معالجات Intel جنبًا إلى جنب مع مسرّعات الذكاء الاصطناعي من Nvidia، مما يمنح الأخيرة القدرة على توفير حلول قائمة على معمارية X86 بجانب عروضها الحالية المبنية على Arm.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من تداول أنباء عن اعتماد Nvidia على دقة تصنيع Intel 14A لبعض منتجاتها المستقبلية.

أما على صعيد المستهلك، فستدمج Intel في أجيالها القادمة من المعالجات رسوميات Nvidia. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل بطاقات Arc الرسومية.

فمن المرجح أن تختفي العلامة التجارية Arc من معالجات الرسوميات المدمجة خلال فترة قريبة، رغم استمرار وجود بعض الحلول المنفصلة والجيلين القادمين مع Panther Lake وNova Lake اللذين سيحملان رسوميات Celestial وDruid.

كذلك، يطرح هذا التعاون علامات استفهام حول خطط Nvidia الخاصة بسوق Windows-on-Arm. فمعالج Nvidia N1X كان من المفترض أن يصدر هذا العام، لكنه تأجل إلى 2026، وربما لن يرى النور أبدًا بعد أن اعتمدت الشركة على شرائح Intel بمعمارية x86 كأساس لحواسبها المحمولة، مما يلغي الحاجة لتطوير شريحة Arm من البداية.

ورغم أن اختفاء Arc Mobile يعد خيبة أمل للبعض، إلا أن تقنيات Nvidia الحالية ستمنح Intel دفعة قوية في مواجهة AMD، خصوصًا في سوق الأجهزة المحمولة مثل الحواسب الخفيفة وأجهزة الألعاب المحمولة.

فعند دمج حلول منخفضة الاستهلاك مثل Lunar Lake وPanther Lake مع رسوميات Nvidia المماثلة، يمكن أن نشهد شرائح قوية وواعدة في هذا القطاع.

