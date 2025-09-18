تكنولوجيا: إطلاق Redmi 15C 5G بمعالج Dimensity 6300 وببطارية عملاقة سعتها 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن ظهر هاتف Redmi 15C بإصدار 4G لأول مرة في بولندا، وصل الآن الإصدار الجديد Redmi 15C 5G ليس فقط إلى بولندا، بل أيضًا إلى فرنسا وإسبانيا والمجر.

ركزت شاومي في هذا الإصدار على التغيير الأهم وهو دعم شبكات الجيل الخامس. فبدلًا من معالج Helio G81 Ultra، اعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300 المصنع بمعمارية 6 نانومتر، مقابل 12 نانومتر في السابق. ويضم المعالج نواتين Cortex-A76 بسرعة 2.4 جيجاهرتز وست أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G57 MC2 الأحدث.

يُطرح الهاتف بخيارين من الذاكرة: 4 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت تخزين، أو 4 جيجابايت رام ذاكرة عشوائية 256 جيجابايت تخزين، بنوع LPDDR4X وeMMC 5.1. كما يتوفر منفذ مخصص لبطاقة microSD لتوسيع التخزين بسهولة.

من ناحية الأبعاد، جاء هاتف Redmi 15C 5G أكبر قليلًا وأثقل من النسخة 4G، حيث يزن 211 جرامًا مقابل 205 جرامات، بأبعاد 173.2 × 81.0 × 8.2 ملم، رغم احتفاظه بنفس حجم الشاشة البالغ 6.9 بوصة بدقة +720p ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما حافظ على البطارية نفسها بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط، ولكن دون شاحن داخل الصندوق. ويحمل الهاتف معيار حماية IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

في الخلف، جاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة f/1.8 ودعم تصوير فيديو 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فجاءت بدقة 8 ميجابكسل بعدسة f/2.0 بنفس قدرات الفيديو، وتوجد داخل نوتش صغير على شكل قطرة ماء.

احتفظ الهاتف بمقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وراديو FM، ويدعم Wi-Fi، وBluetooth 5.4، وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS وGLONASS وGalileo وBeidou). كما يدعم NFC في بعض الأسواق، مع مستشعر بصمة جانبي.

يأتي Redmi 15C 5G بثلاثة ألوان: الأسود Midnight Black، والبنفسجي Dusk Purple، والأخضر Mint Green. وقد أصبح متاحًا بالفعل في عدة أسواق أوروبية. للمقارنة، يبلغ سعر النسخة 4G عادة 150 يورو في إسبانيا، لكنها تُباع حاليًا بسعر مخفض يصل إلى 130 يورو لإصدار 4/128 جيجابايت.

المصدر