تكنولوجيا: هاتف iQOO 15 يأتي بظهر متغير الألوان

ظهر هاتف iQOO 15 في صور حية الأسبوع الماضي، حيث بدا بظهر يحمل مزيجًا من اللونين الوردي والرمادي. لكن الفيديو الجديد أظهر أن الصور الثابتة لم تنقل جمال التأثير بشكل كامل، إذ يتغير لون الظهر بسرعة ووضوح غير مسبوقين، حيث ينتقل من الرمادي بالكامل إلى درجات وردية لافتة بحسب زاوية النظر.

من المتوقع أن تكشف iQOO عن الهاتف في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد إعلان معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 رسميًا خلال قمة كوالكوم المقررة بين 23 و25 سبتمبر. وكما اعتدنا من سلسلة iQOO الرئيسية، سيعتمد الهاتف على أحدث معالجات كوالكوم الرائدة.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل شاشة OLED مسطحة بقياس 6.85 بوصة بدقة +QHD من سامسونج، قادرة على الوصول إلى نتس مذهل يبلغ 6000 نتس والانخفاض حتى 1 نتس، مع دعم معدل تحديث مرتفع وقارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف ببطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 و8000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 واط.

أما الكاميرات، فستضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.5 بوصة، وعدسة بيرسكوب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل لطول بؤري أطول مقارنةً بعدسة 2x في iQOO 13، بالإضافة إلى كاميرا واسعة يُرجح أن تكون أيضًا بدقة 50 ميجابكسل كما في الأجيال السابقة.

