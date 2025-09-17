تكنولوجيا: إدراج Samsung Galaxy A17 4G قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy A17 الشهر الماضي، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن نسخة 4G عبر أحد المتاجر في كينيا. هذه النسخة تبدو مطابقة تمامًا لطراز 5G من حيث التصميم ومعظم المواصفات، باستثناء اعتمادها على معالج Helio G99.

يحمل Galaxy A17 4G شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 90 هرتز، مع خيارات ذاكرة 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

من الخلف، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويدعم الجهاز معيار IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويعمل بواجهة One UI 7 المبنية على نظام اندرويد 15، مع التزام سامسونج بتوفير 6 سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات النظام.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 25 واط. أما الألوان المتاحة فهي الأسود والأزرق والرمادي.

وقد ظهر السعر المبدئي للنسخة 6/128 جيجابايت في كينيا عند 22,999 شلن كيني (حوالي 179 دولارًا)، أي أقل بحوالي 90 دولارًا من سعر نسخة 5G في أوروبا.

المصدر