تكنولوجيا: يوتيوب يطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة ويكشف عن خيارات ربح إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت يوتيوب خلال حدث Made on YouTube 2025 عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بالإضافة إلى خيارات ربح مبتكرة تهدف إلى دعم المبدعين وتسهيل تعاونهم مع الشركات.

فيما يخص مقاطع Shorts، دمجت جوجل أداة Veo 3 Fast من DeepMind، القادرة على توليد خلفيات ديناميكية مع الصوت، وإضافة عناصر للمشاهد، إلى جانب أدوات لإعادة التصميم والحركة. كما وفرت تقنيات تعديل تلقائي لتحويل اللقطات الخام إلى مسودة فيديو، وميزة speech-to-song التي تحول الحوار إلى موسيقى.

قدمت المنصة أيضًا أداة تفاعلية جديدة باسم Ask Studio، لتساعد المبدعين في تحسين سير عملهم، واقتراح الأفكار، وتنفيذ اختبارات A/B لزيادة التفاعل، بالإضافة إلى دعم الترجمة والدبلجة التلقائية.

ولم تقتصر التحديثات على الفيديوهات القصيرة، إذ طالت أيضًا البث المباشر والبودكاست. فقد حصل البودكاست على دعم من الذكاء الاصطناعي لاقتطاع مقاطع قصيرة من الحلقات الطويلة، بينما تولد أداة Veo مقاطع فيديو قابلة للتخصيص من الملفات الصوتية مباشرة.

أما على صعيد تحقيق الدخل، فقد أضافت يوتيوب ميزات جديدة تتيح للمبدعين إدراج روابط مباشرة لمواقع العلامات التجارية داخل Shorts، مع توسع خدمة YouTube Shopping إلى أسواق وشركاء جدد. كما ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تمييز المنتجات ودمجها بسلاسة في الفيديوهات.

المصدر