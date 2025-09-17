تكنولوجيا: الإطلاق الرسمي لهاتف Redmi 15 4G في المملكة المتحدة مع الكشف عن الأسعار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شاومي رسميًا هاتف Redmi 15 4G في المملكة المتحدة بعد إطلاقه أول مرة الشهر الماضي. ويأتي الجهاز بنسختين: الأولى بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 159 جنيهًا إسترلينيًا، والثانية بذاكرة 8 جيجابايت رام وسعة 256 جيجابايت مقابل 189 جنيهًا إسترلينيًا.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي Sandy Purple وTitan Gray وMidnight Black. ويضم شاشة LCD مقاس 6.9 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، واستجابة لمس 288 هرتز، وسطوعًا يصل إلى 850 نتس، مع طبقة حماية Gorilla Glass 3. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 685.

ومن الناحية التصويرية، زوّدت شاومي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويعتمد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير تُعد الأكبر من شاومي في الأسواق العالمية، مع دعم شحن سلكي بقدرة 33 واط وشحن عكسي سلكي بقدرة 18 واط.

كما حصل الجهاز على شهادة IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتي بمستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل. ويعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2.

