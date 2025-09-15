تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميرا Smart Camera C500 عالميًا بميزة تتبع الحركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إطلاق كاميرا Smart Camera C500 للأسواق العالمية، ووصفتها عبر موقعها الدولي بأنها “حارس المنزل الذكي بدقة 3.5K UHD”.

تلتقط الكاميرا فيديو بدقة 3200 × 1800 بفضل عدسة احترافية بدقة 6 ميجابكسل وفتحة f/1.6، كما توفّر تغطية بانورامية بزاوية 360° مع مجال رؤية عمودي 116°.

ويُساهم مستشعر الصور بحجم 1/2.45 بوصة في تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب دعم الرؤية الليلية عبر ثمانية مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء بطول موجي 940 نانومتر.

تتعرف الكاميرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة، وتستخدم حاملًا دوارًا ثنائي الاتجاه لتتبع الحركة بشكل تلقائي، قبل أن تعود إلى وضعها الأصلي عند اختفاء الهدف.

كما تتيح ميزة المكالمات الصوتية ثنائية الاتجاه، وتدعم غالقًا فعليًا يمكن تشغيله أو جدولته لتعزيز الخصوصية. وتعتمد الكاميرا على شريحة الأمان MJA1، مع دعم شبكات Wi-Fi 6 ثنائية النطاق (2.4GHz/5GHz) وبلوتوث 5.0. ويمكن تخزين التسجيلات على بطاقة microSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت أو عبر التخزين السحابي أو شبكة NAS.

وتتوافق الكاميرا مع HyperOS Connect لربطها بأجهزة شاومي المنزلية الذكية الأخرى، كما يمكن التحكم بها عن بُعد باستخدام أوامر صوتية عبر Amazon Alexa أو Google Assistant.

ويأتي الجهاز بلون أبيض بأبعاد 79 × 79 × 119 ملم. وحتى الآن، لم تكشف شاومي عن موعد الإصدار أو السعر، لكن من المتوقع أن تطرحها في أوروبا بسعر مقارب لإصدار Smart Camera C500 Pro الذي يُباع بـ 69.99 يورو (حاليًا بسعر 49.99 يورو في متجر Mi Store).

المصدر