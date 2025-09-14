تكنولوجيا: OnePlus Nord 5.. هاتف رائع تراجع بريقه أمام إصدار آخر من نفس الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تصميم خليفة لهاتف ناجح جدًا ليس أمرًا سهلًا، خاصة في وقت أصبحت فيه إجراءات خفض التكاليف هي القاعدة. هذا ما ظهر بوضوح في الهاتف الذي قمنا بمراجعته مؤخرًا بالتفصيل، وهو OnePlus Nord 5.

يقدّم الهاتف إحساسًا بالفخامة مقابل سعر أقل من 500 دولار، حيث يأتي بشاشة AMOLED ساطعة بتردد 144 هرتز، ومعالج أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بالـ Nord 4، بالإضافة إلى كاميرات جيدة ومكبرات صوت قوية في هيكل متين. كما أنّ وعد الشركة بتقديم تحديثات حتى ست سنوات يعزز من قيمته على المدى الطويل.

ومع ذلك، ظهرت بعض مظاهر خفض التكاليف مقارنة بسابقه: البطارية في النسخة الأوروبية أصغر، وسعة التخزين من نوع UFS 3.1 أبطأ من الجيل السابق، والذاكرة العشوائية أقل، أما شريط الإشعارات الشهير من OnePlus فقد اختفى وحلّ مكانه زر إضافي يمكن تخصيصه بعدة وظائف.

وتتجلى أكثر إجراءات خفض التكاليف في التصميم الخارجي، حيث اعتمدت الشركة في 2025 على هيكل بلاستيكي بدلًا من المعدن الذي ميّز Nord 4.

صحيح أن تصميم Nord 5 لا يزال متينًا ويبدو جميلًا، لكنه لا يمنح الإحساس الفاخر نفسه. على الأقل حصلت الكاميرات على بعض التحسينات الطفيفة.

