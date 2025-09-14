تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لمستشعرات كاميرا بزوم متواصل… لكن ليس لهواتف Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتظر الكثير من الناس تحسينات كبيرة في كاميرات هواتف Galaxy الرائدة، لكن التسريبات الأخيرة تؤكد أن سلسلة Galaxy S26 لن تحمل أي تغييرات ملحوظة في هذا الجانب.

والأسوأ أن سامسونج بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لتقنية كاميرا بزوم متواصل مثير للإعجاب، لكنها لن تصل إلى هواتف Galaxy في الوقت القريب.

وبحسب تقرير Digital Chat Station، ستظهر هذه التقنية في الجيل القادم من الهواتف الصينية الفئة العليا، خصوصًا في نسخ “Ultra”، بينما ستغيب بشكل لافت عن أجهزة Ultra الخاصة بسامسونج نفسها.

وتُعد الكاميرا الجديدة نقلة نوعية مقارنة بالموجود حاليًا؛ إذ أن معظم الهواتف الرائدة توفر زوم بصري ثابت مثل 3x أو 5x، بينما تتم معالجة المستويات البينية بالاعتماد على القص الرقمي، ما يؤدي إلى صور أقل وضوحًا.

أما العدسة الجديدة فتعمل مثل كاميرات المحترفين، حيث تتحرك مكوناتها الداخلية للحفاظ على جودة بصرية نقية عبر نطاق أوسع من مستويات التكبير.

وليست هذه المرة الأولى التي تمنح فيها سامسونج أحدث تقنياتها لعلامات منافسة بدلًا من استخدامها أولًا في هواتفها. فقد سبقت ووفّرت تقنيات شاشات متقدمة لشركات مثل أبل وجوجل قبل أن تصل إلى سلسلة Galaxy.

وتبدو هذه الاستراتيجية قائمة على هدفين أساسيين: تحقيق أرباح ضخمة من بيع التقنيات لأطراف ثالثة، واستخدام تلك الأجهزة كمنصة اختبار للتأكد من نضج التقنية قبل تعميمها على نطاق واسع.

وبالرغم من ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن نرى تقنية الزوم المتواصل من سامسونج في هواتف Galaxy قريبًا.

المصدر