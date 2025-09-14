تكنولوجيا: أكثر من 80 جهازًا من شاومي يدخل مرحلة الاختبار لتحديث HyperOS 3 المبني على اندرويد 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت شاومي في أواخر أغسطس 2025 واجهتها الجديدة HyperOS 3 المبنية على اندرويد 16، وبعد الإعلان مباشرة فتحت برنامجًا تجريبيًا لعدد محدود من الأجهزة.

لكن تقارير جديدة أوضحت أن الشركة تختبر التحديث داخليًا على أكثر من 80 جهازًا، ما يتجاوز القائمة الرسمية الحالية.

وتشمل الأجهزة قيد الاختبار هواتف وأجهزة لوحية من Xiaomi وRedmi وPoco، مثل Xiaomi 15 Ultra وXiaomi Mix Fold 4 وRedmi Note 15 Pro وRedmi K80 Ultra وPoco F7 Ultra، بالإضافة إلى سلسلة Xiaomi Pad 7.

ومن المثير أن 22 جهازًا فقط من هذه القائمة متاحة حاليًا في البرنامج التجريبي، بينما تخضع البقية لاختبارات داخلية تمهيدًا للحصول على التحديث المستقر لاحقًا.

