تكنولوجيا: سامسونج Galaxy S26 Ultra وباقي السلسلة: لا مؤشرات على شحن أسرع في الاعتمادات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف أن سامسونج لا تُقدِم تغييرات جذرية في هواتفها الرائدة Galaxy مثلما تفعل شركات شاومي وOppo وVivo، التي باتت تحقق انتشارًا متزايدًا بفضل ابتكاراتها السريعة.

فاعتماد نفس مستشعر الكاميرا لأربع سنوات أو استخدام نفس البطارية عبر خمسة أجيال من الهواتف لم يعد أمرًا غريبًا على سامسونج. ولسوء الحظ، يتكرر هذا النهج مرة أخرى مع أولى شهادات اعتماد سلسلة Galaxy S26 في الصين.

فخلافًا للتسريبات السابقة، لم يحصل أي من هواتف Galaxy S26 على اعتماد من هيئة CQC الصينية بقدرات شحن تتجاوز 45 واط، حتى Galaxy S26 Ultra الذي أشارت تقارير موثوقة، إلى جانب تحليلات في كود One UI، أنه سيدعم شحنًا بسرعة 60 واط. هذه المؤشرات كانت عادةً تُعتبر موثوقة، لكنها الآن تتناقض مع البيانات الرسمية المسجلة في قاعدة بيانات CQC.

وكما تُظهر المعلومات المتاحة، فإن مواصفات الشحن في سلسلة Galaxy S26 لم تتجاوز ما هو موجود في سلسلة Galaxy S25:

الطراز SM-S9420 (يُرجح أن يُطلق باسم Galaxy S26 Pro) يدعم شحنًا بحد أقصى 25 واط.

الطراز SM-S9470 (قد يُسمى Galaxy S26 Air) يدعم شحنًا بحد أقصى 25 واط.

الطراز SM-S9480 (المرجح أن يكون Galaxy S26 Ultra) يدعم شحنًا بحد أقصى 45 واط.

جدير بالذكر أن هذه الشهادات تخص السوق الصيني فقط في الوقت الحالي. ومع ذلك، يبقى من غير المعتاد أن تحتفظ سامسونج بإصدارات أسرع شحنًا لأسواق أوروبا أو الولايات المتحدة دون الصين.

المصدر