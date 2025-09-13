تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف حجم شاشة سامسونج Galaxy S26 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأيام الماضية، ظهرت عدة تسريبات تتعلق بهاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra قبل إطلاقه المتوقع في يناير المقبل، واليوم ظهر تسريب جديد يخص حجم الشاشة.

بحسب المعلومات المسربة، سيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.89 بوصة، لكن من المرجح أن تقوم سامسونج بتسويقها كـ 6.9 بوصة. وللمقارنة، يبلغ حجم شاشة Galaxy S25 Ultra نحو 6.86 بوصة، وقد تم تقريبها أيضًا في المواد الدعائية إلى 6.9 بوصة.

أي أن التحسين في الحجم يكاد لا يُذكر، لكن المصادر تشير إلى أن سامسونج ستضيف “مفاجآت” مرتبطة بتقنيات العرض الخاصة بها داخل اللوحة الجديدة.

ورغم أن التسريبات لم تكشف تفاصيل هذه المفاجآت، فإن التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستركز على تحسين جودة الشاشة وأدائها أكثر من تغيير حجمها.

وفي المقابل، أوضحت تقارير أخرى أن الكاميرا المقربة بتقريب 5x ستظل كما هي، بينما قد تتعرض الكاميرا المقربة بتقريب 3x لتراجع في قدراتها.

أما الكاميرا الرئيسية فستظل تعتمد على نفس المستشعر، مع توسيع فتحة العدسة إلى f/1.4، ما يسمح بمرور ضوء أكبر بنسبة 47% إلى المستشعر.

المصدر