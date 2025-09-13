تكنولوجيا: ما هي تكلفة استبدال بطارية آيفون 17 وآيفون Air؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن تكاليف الإصلاح خارج الضمان لهواتفها الجديدة: آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون Air، التي كشفت عنها بداية هذا الأسبوع. الهواتف ستُطرح رسميًا في 19 سبتمبر، وقد فُتح باب الحجز المسبق لها بالفعل اليوم.

تبدأ أسعار آيفون 17 من 949 يورو لنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، وتصل إلى 1,199 يورو لنسخة 512 جيجابايت. أما آيفون 17 برو، فيبلغ سعره 1,299 يورو للنسخة الأساسية و1,549 يورو للنسخة الأعلى. وفي المقابل، يأتي آيفون Air بسعر 1,199 يورو لنسخة 256 جيجابايت و1,449 يورو لنسخة 512 جيجابايت.

بالنسبة إلى تكاليف الإصلاح، تحدد أبل تكلفة استبدال البطارية بـ 99 دولارًا في آيفون 17، بينما تبلغ 119 دولارًا في آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون Air. أما استبدال الشاشة المكسورة فيكلف 329 دولارًا لكل من آيفون 17، آيفون 17 برو، وآيفون Air، ويرتفع إلى 379 دولارًا في آيفون 17 برو ماكس.

كذلك، يصل سعر استبدال الغطاء الخلفي الزجاجي إلى 159 دولارًا لجميع الموديلات. وفي حالة دمج إصلاح الشاشة مع استبدال الغطاء الخلفي، تكون التكلفة 419 دولارًا، باستثناء آيفون 17 برو ماكس حيث تبلغ 469 دولارًا.

أما استبدال الكاميرا الخلفية فيكلف 169 دولارًا لكل من آيفون 17 وآيفون Air، ويرتفع إلى 249 دولارًا في آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس.

وفي حال حدوث أي ضرر آخر مصنَّف كـ “أضرار متنوعة”، تصل التكلفة إلى 599 دولارًا لآيفون 17، و699 دولارًا لآيفون Air، و749 دولارًا لآيفون 17 برو، بينما تبلغ 799 دولارًا لآيفون 17 برو ماكس.

يُذكر أن هذه الأسعار تسري فقط في حال عدم امتلاك خطة AppleCare، إذ تنخفض الرسوم بشكل كبير عند الاشتراك فيها.

المصدر