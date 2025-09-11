تكنولوجيا: الكشف عن المواصفات الرئيسية لسلسلة Vivo X300 ونتائج AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت فيفو عن تفاصيل جديدة تخص سلسلة X300 المرتقبة، حيث أعلنت هذه المرة عن بعض المواصفات الرئيسية إلى جانب نتائج الأداء على منصة AnTuTu.

ووفقًا لما نشره مدير منتجات فيفو هان بو شياو عبر منصة Weibo، تمكنت السلسلة من تخطي حاجز 4 ملايين نقطة في الاختبار، وهو إنجاز يعكس قوة المعالج الجديد Dimensity 9500 من ميدياتك الذي سيعمل على تشغيل هذه الهواتف.

أشار المسؤول أيضًا إلى أن الإصدار الأساسي X300 سيحل محل هاتف X200 Pro Mini السابق، وسيأتي مع شاشة 6.31 بوصة 8T LTPO تدعم السطوع المنخفض حتى 1 نت، بالإضافة إلى مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وعدسة بيريسكوب APO Telephoto، ومنفذ USB أسرع.

أما نسخة X300 Pro فستتميز بمحرك اهتزاز خطي جديد X-axis مخصص بالكامل، وهو الأكبر حتى الآن في سلسلة X، مما يعزز تجربة اللمس.

كما ستحتوي على شريحة تضخيم إشارة جديدة لتحسين الاتصال عبر الواي فاي والشبكات الخلوية. وإضافة إلى ذلك، ستكون الأولى عالميًا التي تعتمد على تخزين مزدوج UFS 4.1 رباعي القنوات، وهو ما يرفع سرعة القراءة والكتابة بأكثر من 70% مقارنة بالجيل السابق.

من المتوقع أن تُطلق سلسلة vivo X300 في الصين خلال شهر أكتوبر المقبل، مع المزيد من الإعلانات التشويقية في الأسابيع القادمة.

المصدر