تكنولوجيا: متجر Epic Games يتيح ثلاث ألعاب عالية التقييم مجانًا للتحميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهى متجر Epic Games أول حملة هدايا له هذا الشهر بعد إرباك بعض اللاعبين بإضافة لعبة في اللحظة الأخيرة. ضمن ألعاب هذا الأسبوع المجانية، يبرز The Battle of Polytopia كواحدة من ثلاث ألعاب يمكن لمستخدمي الحسابات المطالبة بها مجانًا.

عادةً تُباع اللعبة بسعر 14.99 دولارًا على أنظمة Windows وmacOS، وتحظى بتقييم Overwhelmingly Positive على Steam من حوالي 3,000 مراجعة.

ومع ذلك، لم تحظَ بإعجاب النقاد بالكامل، حيث سجلت 71/100 على OpenCritic و72/100 على Metacritic، مع بعض الانتقادات لكونها مملة في بعض الجوانب.

في الوقت نفسه، استبدلت Monument Valley 2 هدية الأسبوع الماضي. هذه اللعبة الألغازية تحصل على تقييمات تتجاوز 80/100 على OpenCritic وMetacritic، بينما حققت تقييم Very Positive على Steam.

يشيد الكثيرون بتصميم مستوياتها الممتع، لكن بعض المراجعات تنتقدها لعدم اختلافها بشكل كافٍ عن الجزء السابق.

أما اللعبة الثالثة المجانية لهذا الأسبوع فهي Ghostrunner 2، والتي تُعد الأعلى سعرًا حاليًا بسعر 38-39.99 دولارًا. حصلت على تقييمات مرتفعة عبر Metacritic وOpenCritic وSteam، رغم تلقيها بعض الانتقادات في محاولتها لتوسيع تجربة الجزء الأول.

ستكون جميع الألعاب متاحة لإضافتها إلى مكتبة Epic Games Store مجانًا بدءًا من 11 سبتمبر الساعة 15:00 بتوقيت UTC وحتى 18 سبتمبر بنفس الوقت.

