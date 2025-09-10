تكنولوجيا: تسريب أسماء ألوان هاتف OnePlus 15 مع وزنه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المنتظر أن تكشف OnePlus عن هاتفها الجديد OnePlus 15 الشهر المقبل في الصين، وقبل هذا الموعد ظهر اليوم تسريب جديد يكشف عن الألوان الثلاثة التي سيُطرح بها الجهاز، بالإضافة إلى وزنه الذي سيختلف قليلًا بين الألوان، مما يشير إلى احتمال وجود اختلافات في التشطيبات الخلفية.

سيأتي OnePlus 15 بلون رملي بوزن 211 جرامًا، ويُقال إنه سيكون اللون الرئيسي أو الذي ستعتمد عليه الشركة بشكل أساسي في حملاتها الترويجية. أما اللونان الآخران فسيكون وزنهما 215 جرامًا، وهما الأسود الذي ترددت شائعات أنه أعمق درجة من الأسود رأيناها من قبل، ولون بنفسجي.

وقد ظهرت هذه الألوان الثلاثة بالفعل في صور مسربة سابقة، لكن يُرجح أن التصميم النهائي لوحدة الكاميرا قد يختلف قليلًا رغم بقاء موقعها في الزاوية العلوية اليسرى كما هو موضح.

وبحسب الشائعات، سيحمل OnePlus 15 شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شاشة مقاس 6.78 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 165 هرتز. كما سيأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 1 تيرابايت، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير.

المصدر