تكنولوجيا: أبل تعلن عن Final Cut Camera 2.0 بدعم ProRes RAW وGenlock

مع إصدار Final Cut Camera 2.0، يحصل مستخدمو سلسلة iPhone 17 Pro على دعم لتقنية ProRes RAW وGenlock، بينما يستفيد جميع مستخدمي سلسلة iPhone 17 من تحكمات يدوية جديدة للكاميرا الأمامية.

كما أدرجت أبل دعم التسجيل الكامل (Open Gate Recording) في التحديث الجديد، مما يتيح للمستخدمين تسجيل الفيديو باستخدام كامل مستشعر الكاميرا بدقة أعلى من DCI 4K. وهذا يعني إمكانية التصوير بالوضع الأفقي أو العمودي دون الحاجة لتدوير الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم التحديث دعم Apple Log 2 لطرازات iPhone 17 Pro، مع خيارات لتفعيل Timecode وتصوير الفيديو باستخدام كاميرا التقريب (Telephoto) بصيغة ProRes حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ومن المقرر أن يتوفر Final Cut Camera 2.0 على متجر التطبيقات App Store في وقت لاحق من هذا الشهر كتحميل مجاني.

