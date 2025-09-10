تكنولوجيا: أبل تمدد خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية مجانًا لمستخدمي آيفون 14 و15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أبل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأول مرة مع سلسلة آيفون 14 في سبتمبر 2022، حيث وفرت الخدمة مجانًا لمدة عامين.

ثم قامت بتمديد الفترة عامًا إضافيًا في نوفمبر 2023. ومع الكشف عن سلسلة آيفون 17 بالأمس، قررت الشركة مجددًا تمديد التجربة المجانية لهذه الميزة لمستخدمي الطرازات الأقدم.

وجاء في ملاحظة أبل على موقعها الرسمي: “نمدد الوصول المجاني إلى ميزات الأقمار الصناعية لمدة عام إضافي لمستخدمي آيفون 14 وآيفون 15 الذين قاموا بتفعيل أجهزتهم في الدول الداعمة لهذه الخدمة قبل التاسعة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 9 سبتمبر 2025”.

وبذلك سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الميزة دون رسوم حتى منتصف سبتمبر 2026.

وتتيح ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14 وما بعده ربط هواتفهم بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل طوارئ، وطلب المساعدة على الطرق، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وكذلك مشاركة الموقع في الأماكن التي لا يتوفر فيها اتصال خلوي أو واي فاي.

وتعتمد الخدمة على شبكة Globalstar، لكنها غير متاحة في جميع الأسواق، كما لا تُدعم الأجهزة المباعة في أرمينيا وبيلاروسيا والصين القارية وهونغ كونغ وماكاو وقرغيزستان وكازاخستان وروسيا.

