تكنولوجيا: خفض سعر آيفون 16 و16 بلس.. وأبل تلغي 16 برو

مع الإعلان الرسمي عن سلسلة آيفون 17، قامت أبل بإيقاف بعض الطرازات القديمة وخفضت أسعار أخرى. تبدأ تشكيلة آيفون الحالية بطراز آيفون 16e، كما ستواصل أبل بيع آيفون 16 وآيفون 16 بلس، بينما تم إيقاف آيفون 16 برو و16 برو ماكس.

وقد حصل كل من آيفون 16 وآيفون 16 بلس على تخفيض في الأسعار. أصبح سعر آيفون 16 بسعة 128 جيجابايت فقط 699 دولارًا، في حين يصل سعر آيفون 16 بلس بسعة 128 جيجابايت إلى 799 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة النسخة ذات سعة 256 جيجابايت نفس السعر تقريبًا.

وفي حدث “Awe Dropping” الذي أقيم أمس، كشفت أبل عن آيفون 17، وآيفون Air، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس. ولأول مرة، توفر جميع الطرازات الجديدة شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز. كما جاءت الهواتف بتحسينات في الكاميرا، وتصميم جديد، وكاميرات سيلفي محسّنة.

