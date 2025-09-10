تكنولوجيا: نظام iPadOS 26 قادم في 15 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن iPadOS 26 خلال حدث “Awe Dropping”. نظام التشغيل الجديد لأجهزة iPad يقدم تحسينات كبيرة في الإنتاجية وواجهة المستخدم، مع التركيز على ميزات مستوحاة من macOS. سيتم إطلاق النظام رسميًا في 15 سبتمبر 2025، مع توفر النسخة التجريبية للمستخدمين فور انتهاء الحدث.

يتميز iPadOS 26 بواجهة “Liquid Glass” الجديدة، التي تضفي تصميمًا شفافًا مع انتقالات سلسة وأيقونات ديناميكية، مما يعزز التجربة البصرية ويوحد التصميم مع iOS 26 وwatchOS 26. يقدم النظام نظام نوافذ شبيه بـ macOS، يتيح تغيير حجم النوافذ ووضعها بحرية على الشاشة، مع إلغاء Split View وSlide Over. يدعم Stage Manager الآن جميع أجهزة iPad المتوافقة، مع إمكانية إنشاء “مساحات” متعددة لتنظيم المهام. يمكن تثبيت شريط المهام (Dock) ليبقى ظاهرًا دائمًا، مع دعم إضافة مجلدات من تطبيق Files.

يشمل iPadOS 26 تطبيقات جديدة مثل Preview لتحرير الصور وملفات PDF مع دعم Apple Pencil، وJournal المحسّن للكتابة. تطبيق Files أصبح أقرب إلى Finder على macOS، مع دعم سحب وإفلات الملفات. يقدم النظام شريط قوائم علوي لكل تطبيق، ومؤشرًا جديدًا أكثر دقة مع ميزة “اهتزاز للعثور” المستوحاة من macOS. ميزة Local Capture تتيح تسجيل فيديو وصوت عالي الجودة أثناء مكالمات الفيديو، مع حفظ الملفات بصيغة MP4. كما يدعم النظام مهام الخلفية (Background Tasks) لتطبيقات مثل تصدير الفيديو أو الرندر ثلاثي الأبعاد دون الحاجة لإبقاء التطبيق نشطًا.

يتوافق iPadOS 26 مع أجهزة iPad المزودة بمعالج A12 أو أحدث، بما في ذلك iPad Air (الجيل الثالث)، iPad Mini (الجيل الخامس)، وجميع موديلات iPad Pro، لكنه يستبعد iPad (الجيل السابع) بمعالج A10. تتطلب ميزات Apple Intelligence معالج A17 Pro أو M1 وما فوق. يعزز iPadOS 26 إنتاجية iPad، مما يجعله أقرب إلى تجربة كمبيوتر محمول، خاصة مع أجهزة مثل M5 iPad Pro.

المصدر