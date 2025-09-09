تكنولوجيا: أبل تعلن عن توفر visionOS 26 لمستخدمي Apple Vision Pro ابتداءً من ا 15 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن توفر visionOS 26 لمستخدمي Apple Vision Pro ابتداءً من الإثنين، 15 سبتمبر 2025، خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك. يقدم التحديث الجديد لنظام تشغيل Apple Vision Pro مجموعة من الميزات الجديدة، مع التركيز على الأدوات المكانية (Spatial Widgets) والشخصيات (Personas) الأكثر واقعية.

يسمح visionOS 26 بتثبيت الأدوات المكانية، مثل الساعة، الطقس، مشغل الموسيقى، والصور، في مواقع محددة ضمن البيئة المحيطة بالمستخدم، بما في ذلك إمكانية دمجها في الجدران. كما يتضمن تطبيقًا جديدًا للأدوات المكانية (Widgets App) لاستكشاف أدوات إضافية متوافقة. تم تحسين الشخصيات بشكل كبير لتصبح أكثر واقعية، مع عرض ملامح جانبية كاملة وتفاصيل دقيقة للشعر والرموش والوجه، باستخدام تقنيات التصوير الحجمي (Volumetric Rendering) والتعلم الآلي.

يدعم النظام ميزة “Spatial Scenes” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحول الصور العادية إلى تجارب ثلاثية الأبعاد يمكن للمستخدمين استكشافها بحركة الرأس، مما يعزز تجربة الصور المكانية. كما يدعم تشغيل محتوى بزاوية 180 درجة و360 درجة ومجال رؤية واسع من كاميرات Insta360، GoPro، وCanon.

يعزز visionOS 26 تجربة Apple Vision Pro من خلال الأدوات المكانية التي تتكامل مع البيئة، والشخصيات الأكثر واقعية، ودعم محتوى غامر، مما يجعله تحديثًا محوريًا للحوسبة المكانية.

