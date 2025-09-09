تكنولوجيا: سماعات AirPods ستأتي بميزة الترجمة الفورية Live Translation

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن ميزة الترجمة الفورية (Live Translation) لسماعات AirPods خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وذلك كجزء من إطلاق AirPods Pro 3. تتيح هذه الميزة ترجمة المحادثات المباشرة إلى لغات مختلفة، مما يعزز تجربة التواصل عبر الحدود اللغوية.

تعمل ميزة الترجمة الفورية عبر الضغط على جذعي السماعتين معًا، حيث تدخل AirPods في وضع الترجمة الذي يلغي الضوضاء المحيطة ويستمع إلى المحادثات. عند اكتشاف لغة أجنبية مدعومة، يتم تشغيل النسخة المترجمة مباشرة عبر السماعات. تعتمد هذه الميزة على تقنية Apple Intelligence، المستخدمة أيضًا في ميزات الترجمة بأنظمة iOS 26 وwatchOS 26 وiPadOS 26. إذا كان كلا الطرفين يرتديان AirPods متوافقة، يمكن استخدام الترجمة الفورية بشكل متبادل، حيث يسمع كل شخص الترجمة بلغته عبر السماعات. أما إذا كان أحد الطرفين لا يستخدم AirPods، يمكن عرض نص الترجمة على شاشة iPhone الخاص بالمستخدم.

تدعم الميزة عند الإطلاق اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، والإسبانية، مع خطط لإضافة الإيطالية، اليابانية، الكورية، والصينية المبسطة لاحقًا في 2025. تتطلب الميزة جهاز iPhone 15 Pro أو أحدث يعمل بنظام iOS 26 لتشغيل الترجمة، حيث تعتمد على المعالجة عبر الهاتف وليس السماعات بشكل مستقل. الميزة متاحة أيضًا عبر تحديث برمجي لسماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4 (مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط).

تجعل ميزة الترجمة الفورية سماعات AirPods أداة قوية للسفر والتواصل متعدد اللغات، حيث تتيح محادثات سلسة في بيئات متنوعة، مع الاستفادة من تكامل النظام الإيكولوجي لأبل.

المصدر