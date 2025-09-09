تكنولوجيا: آبل تكشف أخيراً عن iPhone 17 Air الأنحف في تاريخ آبل #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم عن iPhone 17 Air خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وهو أنحف هاتف في تاريخ الشركة بسمك 5.6 ملم فقط، مما يجعله أرفع من iPhone 6 (6.9 ملم). يحل هذا الطراز محل iPhone 16 Plus في تشكيلة أبل، ويتميز بإطار من التيتانيوم المصقول مع هيكل هجين من التيتانيوم والألمنيوم، ويزن حوالي 145 جرامًا، مما يجعله أخف بكثير من iPhone 16 Pro (199 جرامًا).

يتميز iPhone 17 Air بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة مع تقنية ProMotion (معدل تحديث 1-120 هرتز) وسطوع يصل إلى 3000 نيتس في الهواء الطلق، وهو الأعلى في تاريخ iPhone. الشاشة مزودة بطبقة مضادة للانعكاس مكونة من 7 طبقات لتقليل الوهج، مع زجاج Ceramic Shield 2 الجديد الذي يوفر مقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل (Fusion Camera) وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع مجال الرؤية تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro، مع تحسينات في الأداء لمهام الذكاء الاصطناعي، ويستخدم مودم C1 المصمم من أبل، والذي يدعم سرعات 5G تصل إلى 4 جيجابايت/ثانية (محدودة بترددات sub-6GHz). البطارية، رغم التصميم النحيف، توفر “عمرًا مذهلاً طوال اليوم” بفضل ميزة وضع الطاقة التكيفي في iOS 26، التي تعتمد على تحليل أنماط الاستخدام لتوفير الطاقة. يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بتقنية Qi 2.2 بسرعة تصل إلى 25 واط، ويفتقر إلى فتحة بطاقة SIM فعلية، معتمدًا على eSIM فقط في بعض المناطق.

يأتي iPhone 17 Air بألوان الأبيض، الذهبي، الأسود، والأزرق السماوي. السعر يبدأ من حوالي 899 دولارًا، مع توفر الطلبات المسبقة من 12 سبتمبر والإطلاق في 19 سبتمبر 2025. يعمل بنظام iOS 26

