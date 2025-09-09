تكنولوجيا: آبل تعلن موعد وصول iOS 26 بواجهة “Liquid Glass” وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم عن iOS 26 خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وهو نظام تشغيل جديد لأجهزة iPhone يقدم تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم وميزات الذكاء الاصطناعي عبر Apple Intelligence. سيتم إطلاق النظام رسميًا في 15 سبتمبر 2025، مع توفر النسخة التجريبية للمطورين والمستخدمين فور انتهاء الحدث.

يتميز iOS 26 بتصميم واجهة مستخدم جديد يُطلق عليه “Liquid Glass”، والذي يوفر تجربة بصرية سلسة وأكثر تخصيصًا مع أيقونات ديناميكية وانتقالات سلسة. يشمل النظام ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل Siri 2.0، التي تقدم استجابات أكثر ذكاءً وسياقية، مع إمكانية التحكم في التطبيقات بشكل أعمق. كما يدعم النظام الترجمة الفورية متعددة اللغات مباشرة من الشاشة الرئيسية، وتحرير الصور الذكي باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو تحسين جودة الصور تلقائيًا.

يوفر iOS 26 أيضًا وضع الطاقة التكيفي، الذي يحسن إدارة البطارية بناءً على أنماط الاستخدام، مما يطيل عمر البطارية في أجهزة iPhone 17. كما يتضمن تحسينات في تطبيق الصحة، مثل دعم بيانات معدل ضربات القلب من AirPods Pro 3 وتتبع ضغط الدم من Apple Watch Series 11. النظام متوافق مع أجهزة iPhone بدءًا من iPhone XS وما فوق، مع أداء مثالي على سلسلة iPhone 17.

