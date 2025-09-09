تكنولوجيا: آبل تقدم Apple Watch SE 3 بسعر اقتصادي وتصميم بلاستيكي ملون #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم عن Apple Watch SE 3 خلال حدث “Awe Dropping”، وهي ساعة ذكية اقتصادية موجهة للأطفال والمستخدمين الباحثين عن خيار ميسور التكلفة. تتميز الساعة بتصميم جديد تمامًا بهيكل بلاستيكي خفيف وملون، مما يجعلها أكثر متانة وجاذبية للأطفال مقارنة بالإصدارات السابقة التي استخدمت الألمنيوم. تأتي بشاشة Retina مقاس 1.6 بوصة (40 ملم) أو 1.8 بوصة (44 ملم)، مع سطوع يصل إلى 1000 نيتس، مما يضمن وضوحًا جيدًا في معظم الظروف.

تعمل الساعة بمعالج S11، وهو نفس المعالج المستخدم في Apple Watch Series 11 وUltra 3، مما يوفر أداءً محسنًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بـ Apple Watch SE 2، مع كفاءة طاقة أفضل. تدعم ميزات صحية أساسية مثل تتبع معدل ضربات القلب، النوم، واكتشاف السقوط، بالإضافة إلى كشف توقف التنفس أثناء النوم، وهي ميزة جديدة تمت المصادقة عليها من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام الطبي. ومع ذلك، تفتقر الساعة إلى ميزات متقدمة مثل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم أو تخطيط القلب (ECG) المتوفرة في الطرازات الأعلى.

تدعم Apple Watch SE 3 اتصال 5G RedCap في الطرازات الخلوية، مما يوفر سرعات أعلى من LTE مع استهلاك طاقة منخفض، مما يجعلها مثالية للأطفال الذين يحتاجون إلى التواصل دون هاتف. تشمل الألوان الجديدة الأصفر الزاهي، الوردي، والأزرق، مع أحزمة مطاطية مرنة مصممة للأطفال. تعمل الساعة بنظام watchOS 26، الذي يقدم واجهة مستخدم “Liquid Glass”، وميزة “Workout Buddy” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات ذكية تتكيف مع البيئة المحيطة. السعر يبدأ من 249 دولارًا لطراز Wi-Fi (40 ملم)، و299 دولارًا للطراز الخلوي، مع توفر الطلبات المسبقة من 12 سبتمبر والإطلاق في 19 سبتمبر 2025.

